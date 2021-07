STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte diese Handelswoche so beenden, wie er sie begonnen hat: mit Abschlägen. Damit würde der SMI den Vorgaben aus Asien folgen, wo es erneut abwärts ging, wenn auch moderater als im bisherigen Wochenverlauf - SMI vorbörslich: -0,66% auf 12'007,17 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,44% auf 35'085 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,11% auf 14'778 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,68% auf 27'315 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS Osram Q2: Umsatz 1491 Mio USD (AWP-Konsens: 1486 Mio) Bereinigter EBIT 131 Mio USD (AWP-Konsens: 128,6 Mio) Bereinigtes Reinergebnis 84 Mio USD (AWP-Konsens: 56,0 Mio) Q3: Umsatz 1450 bis 1550 Mio USD erwartet Bereinigte EBIT-Marge von 8-11% erwartet Osram: Programme für Synergien und zur Integration verlaufen nach Plan Weitere Ankündigungen zu Portfolioänderungen in nächsten Monaten Anhaltend starke Nachfrage im Automobilmarkt Liefersituation bleibt angespannt Umsatzanteil von Consumer-Geschäft wird kleiner Osram H2: Leicht höherer Gruppenumsatz auf vergleichbarer Basis erwartet vorbörsliche Indikation +0,8% - Holcim H1: Umsatz 12'556 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12'242 Mio) Wiederkehrender EBIT 1'983 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'850 Mio) EBIT-Marge 15,8% (AWP-Konsens: 16,7%) Konzerngewinn 839 Mio Fr. (VJ 347 Mio) Rekordhoher Free Cashflow1 von 814 Millionen CHF, +9 Prozent Q2: Umsatz 7'194 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6'876 Mio) Wiederkehrender EBIT 1'455 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'327 Mio) EBIT-Marge 20,2% (AWP-Konsens: 19,4%) LFL Wachstum 25,5% (AWP-Konsens: 18,6%) 2021: EBIT-Prognose angehoben auf Wachstum von mind. 18% (zuvor +10%) Erwartung der Investitionen von unter 1,4 Mrd Fr. bestätigt Erwartung der Kapitalrendite von über 8% bestätigt vorbörsliche Indikation +0,6% - Swiss Re H1: Reinergebnis 1046 Mio USD (AWP-Konsens: 761 Mio) Gewinn von 1735 Mio USD ohne Corona-Schäden Verdiente Nettoprämien 20'800 Mio USD (AWP-Konsens: 20'170 Mio) Combined Ratio 94,4 P&C % (AWP-Konsens: 96,1%) Combined Ratio Corso 92,7 % (AWP-Konsens: 96,5%) Starke Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 3,2% Eigenkapital 23,8 Mrd USD (AWP-Konsens: 24,5 Mrd) Swiss Re: Erfolgreiche Juli-Vertragserneuerungen bei attraktiven Margen Sind zuversichtlich trotz unsicherer Pandemielage Schäden von Naturkatastrophen entsprachen weitgehend Erwartungen Belastungen durch COVID-19 sind deutlich zurückgegangen vorbörsliche Indikation +1,0% - Givaudan geht Joint Venture mit indischer Privi Speciality Chemicals ein - Cosmo H1: Umsatz 28,4 Mio EUR (VJ 25,9 Mio) Nettogewinn von -5,7 Mio EUR (VJ -3,0 Mio) 2021: Vorsteuergewinn von 4-6 Mio EUR erwartet vorbörsliche Indikation +2,2% - Forbo H1: Umsatz 623,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 606 Mio) EBIT 82,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 68,5 Mio) Reingewinn 63,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 52,5 Mio) Positiver Trend des vierten Quartals hat sich fortgesetzt 2021: Nahezu zweistelliges Umsatzwachstum erwartet Konzernergebnis bis zu einem Viertel über Vorjahr - Mobimo H1: Mieterfolg 55,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53,5 Mio) Leerstand reduzierte sich von 5,5% auf 5,0% EBIT ex NB 95,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 49,7 Mio) Reingewinn ex NB 67,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,5 Mio) Neubewertungserfolg 19,9 Mio Fr (AWP-Konsens: 20,9 Mio) Entwicklungstätigkeit für Dritte mit Gewinn von 54,4 Mio. Fr. Derzeit keine Anzeichen für Beeinträchtigung des Immo-Marktes Bei Bürogebäuden gehen wir mittelfristig von einer Werterhaltung aus - Phoenix Mecano 2021: 2-Stelligs Umsatzwachstum und deutliche Gewinnsteigerung Betriebsgewinn von über 43 Mio EUR erwartet IPO der DewertOkin Technology Group frühestens 2023 - SNB H1: Gewinn 43,5 Mrd Fr. H1: Gewinn auf Fremdwährungspositionen 44,5 Mrd Fr. Verlust auf Goldbestand 1,4 Mrd Fr. Gewinn auf Frankenpositionen 0,6 Mrd Fr. - Kudelski-Tochter Nagra erhält Auftrag von Claro Kolumbien - CFT erwartet für H1 Umsatzrückgang und Ergebnis auf 2019-Level - Polyphor verlängert Frist für strategische Evaluierung um bis zu vier Wochen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore H1: Kupferproduktion +2% auf 598'000 Tonnen Kohleproduktion -16% auf 48,7 Mio Tonnen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: JUNE JOBLESS RATE FALLS TO 2.9% FROM MAY 3.0% JUNE INDUSTRIAL OUTPUT +6.2% M/M; MAY -6.5% JUNE RETAIL SALES +0.1% Y/Y; MAY +8.3% - FR: BIP Q2 +0,9% GG VQ (PROGNOSE +0,8) - 1. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia meldet eigene Veräusserungspositionen von 43,54% - Molecular Partners: UBS meldet Anteil von 3,1% - Orascom DH: Anteil von Samih Sawiris Thursday Holding sinkt auf 66,55% - U-blox: Invesco senkt Anteil unter 3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Holcim: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/10.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - AMS: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Forbo: Ergebnis H1 (MK H1 08.30 Uhr) - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf Call 14.00 Uhr) - Mobimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Montag: - Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag: - Oerlikon: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Galenica: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Juli (09.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Juni 2021 (Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2021 (Montag) - KOF Beschäftigungsindikator Q3 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli 2021 (Montag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Juli) (Dienstag) Ausland: - DE: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - EU: Arbeitslosenquote 06/21 (11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 06/21 (14.30 Uhr) Realeinkommen 06/21 (14.30 Uhr) MNI PMI Chicago 07/21 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/21 (endgültig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0778 - USD/CHF: 0,9070 - Conf-Future: +15 BP auf 170,75% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,368% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,11% auf 12'087 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,25% auf 1'961 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,13% auf 15'534 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,45% auf 15'640 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,37% auf 6'634 Punkte

