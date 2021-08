STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Freitag zunächst in einer engen Spanne bewegen. Wie jeden ersten Freitag im Monat stehen am Nachmittag in den USA die monatlichen Arbeitsmarktdaten an. Sie haben schon seit Tagen ihre Schatten vorausgeworfen und im Vorfeld dieser für die US-Notenbankpolitik wichtigen Zahlen dürften sich Investoren erwartungsgemäss nicht weit aus dem Fenster lehnen.

- SMI vorbörslich: +0,18% auf 12'221,54 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,78% auf 35'064 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,78% auf 14'895 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,25% auf 27'799 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Coltene H1: Definitiver Umsatz 143,5 Mio Fr. (VJ 103,9 Mio) EBIT 26,0 Mio Fr. (VJ 2,6 Mio) Reingewinn 18,2 Mio Fr. (VJ 0,3 Mio) 2021: Umsatz weiter 270-280 Mio Fr. erwartet - EBIT-Marge über 15% Markus Abderhalden wird neuer CFO - Bystronic H1: Umsatz fortgef. Geschäfte 440,7 Mio Fr. (VJ 372,5 Mio) Auftragseingang 549,5 Mio Fr. (VJ 340,2 Mio) EBIT 30,3 Mio Fr. (VJ 23,4 Mio) Reingewinn 23,3 Mio Fr. (VJ 16,6 Mio) Transformation erfolgreich abgeschlossen Positive Entwicklung regional breit abgestützt 2021: Umsatzplus von rund 15% erwartet; EBIT-Marge 8-9% Auf Kurs für Wachstumsziele im Rahmen der "Strategie 2025" - Orell Füssli H1: Umsatz 97,3 Mio Fr. (VJ 104,1 Mio) EBIT 6,4 Mio Fr. (VJ 6,7 Mio) Reinergebnis 5,7 Mio Fr. (VJ 8,0 Mio) Haben Auswirkungen der Corona-Pandemie erfolgreich gemeistert Omnichannel-Strategie im Buchhandel hat sich bewährt 2021: Umsatz weiterhin etwas tiefer als 2020 erwartet EBIT-Marge weiter im mittleren einstelligen Prozentbereich - Swissquote H1: Nettoertrag 264,4 Mio Fr. (VJ 160,7 Mio) Vorsteuergewinn 134,6 Mio CHF (VJ 58,4 Mio) Reingewinn 116,4 Mio Fr. (VJ 50,4 Mio) 2021: Streben Nettoertrag von 465 Mio Fr. (zuvor: 365 Mio.) an Streben Vorsteuergewinn von 210 Mio Fr. (zuvor: 130 Mio) an Vorbörsliche Indikation +2,1% - Blackstone Resources: Finanzierung von 40 Mio Euro für Batterieproduktion NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Firmenich 2020/21: Umsatz 4,27 Mrd Fr. (org. Wachstum: +4,7%) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Negma Group senkt Anteil auf 11,12% - Aryzta: Lodbrock meldet Anteil von <3% - Idorsia: Ehepaar Clozel meldet Anteil von 34,42% - Julius Bär: Wellington Management Group meldet Anteil von 4,95% - Nestlé: Blackrock senkt Anteil auf 4,996% - Relief Therapeutics: BG Consulter GmbH senkt Anteil unter 3% - Santhera: Idorsia meldet Anteil von 21,29% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Coltene: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) - Bystronic: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Swissquote: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) Samstag: - GV: Ems-Chemie Montag: - keine Termine Dienstag: - Dufry: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Tornos: Ergebnis H1 - BCGE: Ergebnis H1 - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Juli 2021 (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 2021 (Montag) Ausland: - US: Arbeitsmarktbericht Juli 2021 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel Juni 2021 (endgültig) (16.00 Uhr) Konsumentenkredite Juni 2021 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.8.: - Varia US (0,50 Fr., bar und aus Reserve) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0733 - USD/CHF: 0,9075 - Conf-Future: -10 BP auf 170,92% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,434% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,17% auf 12'200 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,19% auf 1'984 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,19% auf 15'684 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,33% auf 15'745 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,52% auf 6'781 Punkte

