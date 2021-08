STIMMUNG - Auch zum Wochenschluss dürfte der Schweizer Aktienmarkt seinen Rekordkurs fortsetzen. Die vorbörslichen Indikationen deuten zumindest darauf hin. Nur teilweise Unterstützung liefern die eher gemischten Vorgaben aus Übersee. - SMI vorbörslich: +0,18% auf 12'451,83 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,04% auf 35'500 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,35% auf 14'816 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,07% auf 27'996 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Axel Lehmann und Juan Colombas als neue Mitglieder VR vorgeschlagen Lehmann soll nach Wahl Vorsitzender des Risk Committee werden für Wahl wird a.o. Generalversammlung einberufen vorbörsliche Indikation +1,1% - Ina Invest H1: EBIT 3,1 Mio Fr. (VJ -1,9 Mio) Gewinn 2,9 Mio Fr. (VJ -2,0 Mio) Immobilienportfolio bei 385 Mio Fr. 2021: prüfen weitere Akquisitionsmöglichkeiten - Schweiter H1: Umsatz 626,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 620,7 Mio) EBITDA 77,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 89,5 Mio) Reingewinn 45,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53,1 Mio) Alle Geschäftsbereiche trugen zum Umsatzwachstum bei Einhaltung Liefertermine eine der grössten Herausforderungen Höhere Rohmaterial-/Logistikkost über Preiserhöhung kompensiert H2: Positiver Geschäftsverlauf erwartet Gewinn auf tieferem Niveau als Vorjahr Weiterhin solide Nachfrage im Display-/Architekturgeschäft Bei Kernmaterialien zyklsiche Abschwächung bei Windkraft vorbörsliche Indikation -1,4% - Meyer Burger: meldet Verzögerungen beim Hochlauf der Fabriken Suchen Lösungen mit betroffenen Kunden Verzögerungen haben keinen Einfluss auf Guidance - Perrot Duval: übernimmt deutsch-französische Polystone Gruppe Abschluss Akquisition Polystone Gruppe per September erwartet Polystone erwartet für 2022 Umsatz von über 10 Mio EUR NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Montana Tech-Tochter Varta wächst schwächer als erwartet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Pictet Asset Management meldet Anteil von 5,13% - Landis+Gyr: Franklin Resources meldet Anteil von 3,3% - Partners Group: BlackRock meldet Anteil von 5,02% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Schweiter: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Ina Invest: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Montag: - Metall Zug: Ergebnis H1 - Hochdorf: Ergebnis H1 Dienstag: - Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00) - Orascom DH: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Orior: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Schlatter: Ergebnis H1 - VP Bank: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Basilea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Gurit: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Implenia: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis H1 - Polypeptide: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q2 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 2021 - BFS: Schweizerischer Immobilienpreisindex (IMPI) im Q2 (Dienstag) Ausland: - EUR: Handelsbilanz 6/21 (11.00 Uhr) - USA: Im- und Exportpreise 07/21 (14.30 Uhr) - USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/21 (vorab, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0841 - USD/CHF: 0,9236 - Conf-Future: -15 BP auf 170,33% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,4% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,33% auf 12'429 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,61% auf 2'017 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,32% auf 15'913 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,70% auf 15'938 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,36% auf 6'882 Punkte

