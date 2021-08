STIMMUNG Nach der jüngsten Rekordjagd stehen die Zeichen zum Wochenstart auf Konsolidierung. In der Vorwoche hat der Leitindex SMI an jedem einzelnen Handelstag eine neue Bestmarke gesetzt. Aktuell liegt sie nun bei 12'479 Punkten. Darüber hinaus sprechen auch die Vorgaben für eine gewisse Zurückhaltung.

- SMI vorbörslich: -0,36% auf 12'420,00 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,04% auf 35'515 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,04% auf 14'823 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,73% auf 27'492 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss-Re-Chefökonom hält IPPC-Bericht für grosse Chance - Hochdorf H1: Umsatz 140,3 Mio Fr. (VJ 158,3 Mio) EBIT -8,6 Mio Fr. (VJ +1,2 Mio) Reinergebnis -9,0 Mio Fr. (VJ -4,1 Mio) Weitere Massnahmen nötig, um finanz. Situation zu meistern Covid-19 verlangsamt die positive operative Entwicklung H2: Stärkeres zweites Halbjahr erwartet - höherer Bestelleingang 2021: EBIT "ausgeglichen" und Umsatz 260 bis 300 Mio Fr. erwartet - Metall Zug H1: Umsatz 302,8 Mio Fr. (VJ 509,7 Mio) EBIT 16,9 Mio Fr. (VJ -1,7 Mio) Reinergebnis +22,3 Mio Fr. (VJ -5,4 Mio) Umsatzplus ohne abgespaltene V-Zug-Gruppe bei +22% H2: Erfreuliche Geschäftsentwicklung erwartet Positives Umfeld und hoher Auftragsbestand stützen - Montana Aerospace H1: Umsatz 348,4 Mio Euro (VJ 344,0 Mio) EBIT -18,5 Mio EUR (VJ -11,9 Mio) Reinergebnis -25,7 Mio EUR (VJ -20,7 Mio) 2021: Umsatzsteigerung auf rund 750 Mio EUR erwartet - Orascom: Ägyptische Tochter meldet Umsatzanstieg von 56% im H1 Orascom Egypt erzielt im H1 Adj. EBITDA von 1,2 Mrd EGP (+106%) - Rieter erwirbt drei Geschäfte von Saurer Erworbenes Geschäft erzielte 2020 Umsatz von 142 Mio EUR Kaufpreis beträgt 300 Mio EUR Abberufung zweier Verwaltungsräte geplant an aoGV Abberufung wg schwerwiegenden Verletzungen gesetzlicher Treuepflicht Betroffene Verwaltungsräte sind Luc Tack und Stefaan Haspeslagh Vorbörsliche Indikation +1,3% - Basilea erhält von US-Behörde Barda weitere 4,3 Mio USD für Forschungsprogramm - Zwahlen & Mayr H1: Umsatz 27,7 Mio Fr. - Reinverlust 0,145 Mio Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Clientis-Gruppe H1: Konzerngewinn 29,4 Mio Fr. auf (VJ 27,1 Mio) - CSS, Helsana und Sanitas beteiligen sich mit 10 Mio USD am Start-up Humanoo - Scout24 ernennt Alessia Quaqlia zur Chefin der Plattform anibis.ch PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Chinesische Industrie und Einzelhandel wachsen schwächer als erwartet - JP: BIP Q2 REAL +0,3% gg VQ WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Pictet Asset Management senkt Anteil auf 4,85% - Medartis: Endeavour Medtech erhöht Anteil auf 5,16% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Rieter: Conf. Call zu Übernahme und VR-Vorkommnissen (10.00 Uhr) Dienstag: - Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00) - Orascom DH: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Orior: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Schlatter: Ergebnis H1 - VP Bank: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Basilea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Gurit: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Implenia: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis H1 - Polypeptide: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q2 (nachbörslich) Mittwoch: - SGKB: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.00 Uhr) - Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Emmi: Ergebnis H1 - Zur Rose: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Alcon: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Schweizerischer Immobilienpreisindex (IMPI) im Q2 (Dienstag) Ausland: - US: Empire State Index 08/21 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0797 - USD/CHF: 0,9157 - Conf-Future: +5 BP auf 170,38% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,396% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,28% auf 12'464 Punkte - SLI (Freitag): +0,12% auf 2'019 Punkte - SPI (Freitag): +0,26% auf 15'954 Punkte - Dax (Freitag): +0,25% auf 15'977 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,20% auf 6'896 Punkte

