STIMMUNG An der Schweizer Aktienbörse wird das Gros der Titel am Dienstag wenig verändert erwartet. Gleichwohl zeichnet sich für den SMI eine moderat tiefere Eröffnung ab, weil das Schwergewicht Novartis nach einem Studienmisserfolg tiefer gesehen wird.

- SMI vorbörslich: -0,05% auf 12'471,14 Punkte (08.20 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,61% auf 35'336 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,55% auf 14'943 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,90% auf 27'743 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht Studienziel der Belinda-Studie mit Kymriah nicht - Schindler gewinnt Grossauftrag für U-Bahn-Projekt in Bangalore - Arbonia H1: Umsatz 588,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 562,9 Mio) EBITDA 67,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 63,5 Mio) Reingewinn 23,6 Mio Fr. (VJ 5,9 Mio) 2021: Ziele erhöht - Wachstum von rund 8% erwartet, Marge von 11,5% Arbonia übernimmt Glasverarbeitungsfirma Deggendorf - Bossard H1: Konzerngewinn 52,6 Mio Fr. (VJ 31,6 Mio) EBIT 67,2 Mio Fr. (VJ 41,1 Mio) 2021: Streben Umsatz von 930 bis 960 Mio Fr. an EBIT-Marge im oberen Bereich der Bandbreite von 10-13% - Flughafen Zürich H1: Umsatz 263,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 261,5 Mio) EBITDA 92,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69,8 Mio) Reinergebnis -45,1 Mio Fr.(AWP-Konsens: -62,3 Mio) Tendenz seit Sommer positiv Rechnen Ende 2021 mit Passagiervolumen über 50% von 2019 - Intershop H1: Reingewinn 40,9 Mio Fr. (VJ 33,9 Mio) EBIT 52,4 Mio Fr. (VJ 46,1 Mio) Nettoliegenschaftsertrag 33,5 Mio Fr. (VJ 35,3 Mio) 2021: gehen erneut von einem guten Jahresabschluss aus - LLB H1: Konzernergebnis 71,1 Mio Fr. (VJ 60,2 Mio) Geschäftsertrag 231,8 Mio Fr. VJ 210,4 Mio) Nettoneugeld-Zufluss 2,75 Mrd Fr. (VJ 1,03 Mrd) 2021: Weiter solides Geschäftsergebnis angestrebt - Vetropack H1: Umsatz 399,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 370,0 Mio) EBIT 46,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 42,8 Mio) Reingewinn 40,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33,2 Mio) 2021: Operatives Ergebnis deutlich über Vorjahr - Von Roll H1: Umsatz 108,6 Mio Fr. (VJ 119,5 Mio) EBIT 14,0 Mio Fr. (VJ -10,9 Mio) Reinergebnis 26,3 Mio Fr. (VJ -15,0 Mio) - Landis+Gyr zieht in den USA Grossauftrag an Land - Leclanché ernennt Guillaume Clement zum Vice President und eröffnet Oslo-Büro - Vifor Pharma und Partner Cara erhalten US-Zulassung für Korsuva NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - BV: Börsengang der Skan-Gruppe an SIX voraussichtlich im Q4 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: Universal-Investment-Gesellschaft senkt leicht auf 3,71% - Santhera meldet Eigenanteil von 1,44%/67,54% ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Arbonia: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Mittwoch: - Allreal: Ergebnis H1 + MK - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Stadler Rail: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Donnerstag: - Givaudan: MK H1 - Asmallworld: Ergebnis H1 - Baloise: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Evolva: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.30 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis H1 - Perrot Duval: Ergebnis 2020/21 (definitiv) - SoftwareONE: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SPS: Ergebnis H1 + MK - Valartis: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index August (Mittwoch) - BFS: Beschäftigungsbarometer Q2 (Donnerstag) Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2020 (Donnerstag) Ausland: - US: Richmond Fed Herstellerindex 08/21 (16.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 07/21 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0743 - USD/CHF: 0,9133 - Conf-Future: -14 BP auf 170,44% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,377% (Montag)

