STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird am Mittwoch wenig verändert gesehen. Vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag in Jackson Hole dürften sich die Anleger zurückhalten. - SMI vorbörslich: -0,06% auf 12'429,07 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,09% auf 35'366 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,52% auf 15'020 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,05% auf 27'747 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika übernimmt chinesischen Hersteller von Dachsystemen - Allreal H1: Gesamtleistung 262,3 Mio Fr. (VJ 278,7 Mio) Reingewinn exkl. NB 79,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 64,4 Mio) EBIT exkl. NB 106,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 85,4 Mio) Mietertrag 101,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 102,0 Mio) Immobilienresultat durch Aufwertungsgewinne verstärkt 2021: Erwarten neu op. Ergebnis von über 130 Mio Fr. Ganz leichter Anstieg der Leerstandsquote erwartet - Sensirion H1: Umsatz 144,4 Mio Fr. (VJ 113,7 Mio) Reingewinn 34,8 Mio Fr. (VJ 11,1 Mio) EBITDA 45,9 Mio Fr. (VJ 21,8 Mio) 2021: Umsatz von 260-280 Mio Fr. erwartet Weiter EBITDA-Marge in den hohen Zwanzigern erwartet - SHL übernimmt Mehrheit an Mediton Group Zukauf verdoppelt Umsatz in Israel auf 43-46 Mio USD, EBITDA: 14-15,5 Mio Erwarten Umsatzantieg in Israel in nächsten 3 Jahren auf 57-62 Mio USD - Stadler H1: Umsatz 1417 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1310 Mio) EBIT 48,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 49,1 Mio) Konzernergebnis 26,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,5 Mio) Auftragseingang 3,12 Mrd Fr. (VJ 3,12 Mrd) Mittelfristziele einer EBIT-Marge von 8-9% ab 2023 bestätigt Ausschüttungsquote von circa 60 Prozent bestätigt 2021: Bestätigt EBIT-Margenziel von über 6 Prozent Bestätigt Auftragseingangsziel von rund 4 bis 5 Mrd Fr. Bestätigt Umsatzziel zwischen 3,5 und 3,8 Mrd Fr. vorbörsliche Indikation +0,9% - Achikos Covid-19-Schnelltest wird in Indonesien zugelassen - Castle Alternative Invest schreibt im Halbjahr kleinen Gewinn - Castle PE kehrt im ersten Halbjahr in die Gewinnzone zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Raiffeisen H1: Verwaltete Kundenvermögen 236,3 Mrd Fr. (Ende 2020: 224 Mrd) Hypothekarforderungen +1,4% auf 192,9 Mrd Fr. Geschäftserfolg 614 Mio Fr. (VJ 513 Mio) Geschäftsertrag 1,645 Mrd Fr. (VJ 1,552 Mrd) Reingewinn 505 Mio Fr. (VJ 346 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Georg Fischer: UBS Fund Management meldet Anteil von 3% - Schweiter: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3,0% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,06% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Sensirion: Conference Call H1 - Stadler Rail: Conference Call H1 - Allreal: MK H1, Zürich Donnerstag: - Repower: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Asmallworld: Ergebnis H1 - Baloise: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Evolva: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.30 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis H1 - Perrot Duval: Ergebnis 2020/21 (definitiv) - SoftwareONE: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SPS: Ergebnis H1 - Valartis: Ergebnis H1 - Givaudan: MK H1 Freitag: - Bachem: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - CFT: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis H1 - Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Edisun Power: Ergebnis H1 - Hiag: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index August (10.00 Uhr) - BFS: Beschäftigungsbarometer Q2 (Donnerstag) Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2020 (Donnerstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0737 - USD/CHF: 0,9144 - Conf-Future: -3 BP auf 170,41% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,384% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,32% auf 12'437 Punkte - SLI (Dienstag): -0,16% auf 2'019 Punkte - SPI (Dienstag): -0,27% auf 15'945 Punkte - Dax (Dienstag): +0,33% auf 15'906 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,28% auf 6'664 Punkte

