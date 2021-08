STIMMUNG

Die Schweizer Börse wird am Dienstag moderat im Plus erwartet. Für grössere Bewegungen fehlten jedoch die Impulse, meinen Händler. Denn nach dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole von letzter Woche, das keine bahnbrechenden Erkenntnisse brachte, sei die Luft nun etwas draussen. Zudem läuft die Berichtsaison defintiv aus. Auch die Vorgaben sind wenig ausgeprägt.

- SMI vorbörslich: +0,17% auf 12'457,16 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,16% auf 35'400 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,90% auf 15'266 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,22% auf 28'127 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Hochdorf schliesst Produktionsstandort, bündelt Produktion in Sulgen Stellenreduktion am Standort Hochdorf um 120 auf rund 70 Stellen Aufbau von 45 Stellen am Standort Sulgen Standortoptimierung soll ab 2024 zu 7-9 Mio Kosteneinsparung führen Hauptsitz und Verwaltung bleibt in Hochdorf will bis Ende 2021 Käufer für Areal in finden - Jungfraubahn H1: Verkehrsertrag 34,75 Mio Fr. (VJ 35,0 Mio) H1: Reinergebnis -9,8 Mio Fr. (VJ -11,5 Mio) Kostenüberschreitung bei V-Bahn-Projekt von ca 10% Erste Reservationen aus dem asiatischen Raum für Q4 2021: Positiver EBITDA erwartet - Peach Property H1: Mietzinseinnahmen 50,2 Mio Fr. (VJ 27,4 Mio) Gewinn vor Steuern 131,4 Mio Fr. (VJ 17,1 Mio) Unwetterschäden in Deutschland sind abgedeckt 2021: Nettomieteinnahmen von 108-112 Mio. Fr erwartet - Pierer Mobility H1: Umsatz 1078 Mio EUR (VJ 600,0 Mio) EBIT 102,6 Mio EUR (VJ 1,7 Mio) Reingewinn +78,3 Mio EUR (VJ -9,6 Mio) -Marktanteil soll weiter nachhaltig ausgebaut werden - Rieter: Luc Tack und Stefaan Haspeslagh treten per sofort aus dem VR zurück Picanol wird nach Darstellung von Tack weiterhin Aktionär bleiben Kein weiteres Interesse an der Fortführung des Strafverfahrens - TX Group H1: Umsatz 453,3 Mio CHF (VJ 431,2 Mio) EBIT 15,4 Mio Fr. (VJ -107,5 Mio) Konzernergebnis 21,2 Mio Fr. (VJ -109,4 Mio) Deutliche Erholung des Werbemarktes im zweiten Quartal VRP: Dem zweiten Halbjahr 2021 sehe ich mit Zuversicht entgegen - TX Group: OnlineMarktplätze von TX Markets und Scout24 Schweiz gehen zusammen JV wird eines der grössten Digitalunternehmen der Schweiz Alle Parteien sind durch Minderheiten-Anteile an JV beteiligt TX Group hält 31%, Ringier und Mobiliar je 29,5% am neuen JV mittelfristiges Ziel des JV ist Börsengang Lothar Lanz wird VRP des neuen Unternehmens Gilles Despas wird CEO des neuen JV - Varia US Properties H1: Mietertrag 52,0 Mio USD (VJ 48,8 Mio) Bruttoertrag 71,1 USD (VJ 54,6 Mio) Gewinn 48,7 Mio USD (VJ 6,8 Mio) Rechnen nach Ende Moratorium nicht mit höheren Zwangsräumungsrate Erwägen Bondemission in Q3 zur Wachstumsfinanzierung 2021: Erwarten erneut überzeugendes Ergebnis - Aevis Victoria übernimmt Mehrheit am Hôpital du Jura Bernois - Cassiopea und Sun Pharma bringen Akne-Mittel im vierte Quartal auf den Markt - CPH ernennt Gerold Brütsch zum CFO - Ems-Chemie H1: Reingewinn 281 Mio Fr. (VJ 192 Mio) - Hypo Lenzburg lanciert mit myclimate neue Form für nachhaltiges Anlegen - Landis+Gyr ernennt Bodo Zeug zum Head of EMEA und Mitglied der Konzernleitung - Relief: US-Kooperationspartner meldet positiven Befund mit Covid-19-Mittel - U-blox erhält von Börse Busse von 25'000 Franken aufgebrummt - Vifor freut sich über neue Empfehlungen von Kardiologie-Gesellschaft - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra Money Bank: Pictet senkt auf <3% - Evolva: Cattelani meldet Anteil von 62,99% - Logitech: Blackrock meldet leicht tieferen Anteil von 9,99% - Peach Property: Marius Barnett (Victory Park) meldet Anteil von zuletzt 4,2% PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - TX Group: MK zu Digital Joint venture (09.00 Uhr) Conference Call zu Ergebnis H1 (15.00) - Peach Property: Conference Call zu Ergebnis H1 (14.00) - EEII: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Alpine Select: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Gurit: Kapitalmarkttag, Zürich Mittwoch: - Dormakaba: Ergebnis 2020/21 (BMK 09.00 Uhr) - Investis: Ergebnis H1 Donnerstag: - Vaudoise: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) August 2021 (Mittwoch) - BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2021 (Donnerstag) Landesindex der Konsumentenpreise August 2021 (Donnerstag) - Seco: BIP Q2 2021 (Donnerstag) Ausland: - EU: Verbraucherpreise 08/21 (11.00) - US: FHFA-Index 06/21 (15.00) MNI Chicago PMI 08/21 (15.45) Verbrauchervertrauen 08/21 (16.00) API Ölbericht (22.30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0817 - USD/CHF: 0,9147 - Conf-Future: +13 BP auf 170,01% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,337% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,02% auf 12'437 Punkte - SLI (Montag): +0,06% auf 2'023 Punkte - SPI (Montag): +0,14% auf 16'005 Punkte - Dax (Montag): +0,22% auf 15'887 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,08% auf 6'687 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)