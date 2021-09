STIMMUNG Die Schweizer Aktienbörse wird am Donnerstag kaum verändert erwartet. Zum einen sind die Vorgaben aus den USA und aus Asien wenig richtungsweisend. Zudem fehlen Impulsen von Firmen. Am Tag vor der Publikation der US-Arbeitsmarktdaten dürften die Marktteilnehmer zudem auch keine grösseren Risiken mehr eingehen.

- SMI vorbörslich: -0,09% auf 12'421,69 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,14% auf 35'313 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,33% auf 15'309 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,21% auf 28'512 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Burckhardt Comp: CEO Marcel Pawlicek leitet Nachfolgeprozess ein Nachfolger von Pawlicek soll im April 2022 beginnen Pawlicek soll 2023 in VR gewählt werden - Emmi mit Athenos Nummer 1 im US-Feta-Markt Athenos im letzten Jahr mit Umsatz von 90 Mio USD Über Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart - Polyphor geht mit US-Firma EnBiotix zusammen Aktien werden an der SIX Swiss Exchange notiert sein Abschluss der Fusion für das vierte Quartal 2021 geplant EnBiotix-Chairman Jeffrey Wager wird CEO des neuen Unternehmens Polyphor-Aktionäre werden 23-26% des kombinierten Unternehmens halten - Vaudoise H1: Reingewinn 65,2 Mio Fr. (VJ 60,9 Mio) Umsatz 864,4 Mio Fr. (VJ 821,9 Mio) Gebuchte Nettoprämien 823,4 Mio Fr. (VJ 784,2 Mio) Combined Ratio 92,8% (VJ 93,0%) Nettokosten der Naturereignisse auf 40 Mio Fr. geschätzt 2021: Halten an Wachstumsprognose von über 3% In Nichtleben fest - Barry Callebaut verlängert Liefervereinbarung mit Hershey in Nordamerika - Relief Therapeutics kann Aviptadil gegen Sarkoidose testen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Handelsumsatz an SIX geht im August um 4,3 Prozent zurück WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Evolva meldet Eigenanteil von 5,6%/65% - Galenica: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,05% - Santhera: Idorsia meldet Anteil von 18,41% und JPMorgan von 18,889% - Zur Rose: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,99% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - MCH: Ergebnis H1 (Conf. Call/MK Basel 10.00 Uhr) - Plazza: Ergebnis H1 - Polyphor: Conference Call zur Fusion mit Enbiotix (14.00 Uhr) Montag: - Burkhalter Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2021 (08.30 Uhr) Landesindex der Konsumentenpreise August 2021 (08.30 Uhr) - Seco: BIP Q2 2021 (09.00 Uhr) - BFS: Touristische Beherbergungen Juli 2021 (Freitag) Ausland: - EZ: Erzeugerpreise 07/21 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Handelsbilanz 07/21 Auftragseingang Industrie 07/21 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 07/21 (endgültig) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant Q4 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3/Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0835 - USD/CHF: 0,9148 - Conf-Future: -22 BP auf 169,41% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,318% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,17% auf 12'433 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,42% auf 2'023 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,29% auf 15'995 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,07% auf 15'824 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,18% auf 6'759 Punkte

