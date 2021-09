STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte laut den vorbörslichen Indikatoren etwas fester in die neue Handelswoche starten. "Payrolls verarbeiten, auf EZB vorbereiten" lautet laut Marktteilnehmern das Montags-Motto. Bei geschlossener US-Börse am "Labor Day" winkt aber gleichzeitig ein ruhiger Handelstag.

- SMI vorbörslich: +0,11% auf 12'365,90 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,21% auf 35'369 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,21% auf 15'364 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,95% auf 29'696 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Burkhalter H1: Konzernergebnis 8,9 Mio Fr. (VJ 1,6 Mio) Umsatz 260,7 Mio Fr. (VJ 235,3 Mio) EBIT 11,2 Mio Fr. (VJ 2,7 Mio) 2021: Erwarten weiter Gewinn pro Aktie von 3,72 Fr. - Dätwyler verkauft Onlinedistributor Reichelt an Beteiligungsgesell. Invision Vollzug im Verlauf des Herbst vorgesehen Über Einzelheiten haben Parteien Stillschweigen vereinbart vorbörsliche Indikation +2,8% - Sulzer: Erster Handelstag der Medmix-Aktien am 30. September Bereinigte EBITDA-Marge Medmix 2021 voraussichtlich bei rund 25% EBITDA-Marge Medmix 2022 über 26%, mittelfristig bei rund 30% Abwicklung der Kapitalerhöhung voraussichtlich am 4.10. Referenzaktionär Tiwel beteiligt sich nicht an Kapitalerhöhung - Castle Alternative: Dekotierung von der Schweizer Börse im Q2 20222 geplant - Newron startet zulassungssrelevante Studie mit Evenamide bei Schizophrenie - Siegfried ergänzt Geschäftsleitung mit Marcel Imwinkelried - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - IPO-Kandidat Skan: 2021 Umstzwachstum von 9-11%, EBITDA-Marge von 13-15% erw. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie Juli +3,4% gg Vormonat (PROG. -0,7) +24,4% gg Vorjahr (PROG. +18,9) - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Intershop: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,04% - Relief Therapeutics meldet Eigenanteil von 13,065%/10,389% - Wisekey: Moez Kassam senkt Anteil auf 16,6%; Eigenanteil von 3,56%/82,31% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Burkhalter Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag: - Partners Group: Ergebnis H1 - Villars: Ergebnis H1 (nachbörslich) Mittwoch: - BKW: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr) - Poenina: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Groupe Minoteries: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Belimo: Capital Markets Day - GV: Richemont, Logitech WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten August 2021 (Dienstag) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) SNB: Devisenreserven August 2021 (Dienstag) Ausland: - EU: Sentix Investorvertrauen (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant Q4 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0862 - USD/CHF: 0,9151 - Conf-Future: -26 BP auf 169,54% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,332% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,65% auf 12'352 Punkte - SLI (Freitag): -0,72% auf 2'010 Punkte - SPI (Freitag): -0,61% auf 15'912 Punkte - Dax (Freitag): -0,37% auf 15'781 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,08% auf 6'690 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)