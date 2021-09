STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte leicht im Plus eröffnen. Händler sprechen von einer moderaten Gegenbewegung auf die Abgaben vom Vortag. Generell wollten sich viele Investoren vor der Sitzung der EZB vom Donnerstag aber nicht exponieren. Das gelte umso mehr, weil die Vorgaben aus Übersee keine eindeutige Richtung vorgeben. - SMI vorbörslich: +0,13% auf 12'360,01 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,76% auf 35'100 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,07% auf 15'374 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,79% auf 30'153 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco nimmt für Akka-Übernahme 232 Millionen Euro auf vorbörsliche Indikation -1,4% - Credit Suisse: Christine Graeff wird Global Head of Human Resources Rafael Lopez Lorenzo wird Chief Compliance Officer - BKW H1: Reingewinn 209 Mio Fr. (VJ 112 Mio) Gesamtleistung 1655 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1584 Mio) EBIT 225 Mio Fr. (AWP-Konsens: 222 Mio) 2021: Bestätigen Guidance eines bereinigten EBIT von 420-440 Mio Fr. - Villars H1: Umsatz -9,4% auf 26,2 Mio Fr. Reinergebnis +0,45 Mio Fr. (VJ -0,88 Mio) - Hiag will mit Kapitalerhöhung maximal 1,7 Millionen neue Aktien ausgeben Ankeraktionäre üben 15-20% der Bezugsrechte aus - Freeflot neu 45% - Huber+Suhner: Grossaktionär Metrohm hat 10,6%-Anteil verkauft vorbörsliche Indikation -7,9% - Kudelski ernennt Tony de Bos zum Dienstleistungschef für EMEA - SoftwareOne: KKR verkauft alle Anteile, Winter-Erben halten noch 2,49% vorbörsliche Indikation -2,1% - Vetropack: Grosses Paket der Cornaz AG-Holding zu 59,00 Fr. im Markt platziert - Wisekey ernennt Carlo Schüpp zum Chief Operating Officer - Youngtimers schliesst Übernahme von Asset Company ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Blackstone Resources: Mark Angelo/Brian Kinane senken Anteil auf <3% - EFG: Aktionärsgruppe EFG/BTGP-BSI meldet Anteil von 70,53%/6,47% - Novartis: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 5,04% - Relief Therapeutics: Christopher Brown meldet leicht höheren Anteil von 33,41% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - BKW: MK Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - Minoteries: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Belimo: Capital Markets Day, Hinwil - GV: Logitech (09.00 Uhr), Richemont (10.00 Uhr) Donnerstag: - Romande Energie: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - SF Urban H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) Freitag: - Fundamenta: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Medacta: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) Ausland: - US: Fed Beige Book (Mittwoch) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant Q4 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0892 - USD/CHF: 0,9203 - Conf-Future: -54 BP auf 168,55% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,281% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,69% auf 12'344 Punkte - SLI (Dienstag): -0,51% auf 2'014 Punkte - SPI (Dienstag): -0,53% auf 15'921 Punkte - Dax (Dienstag): -0,56% auf 15'843 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,26% auf 6'726 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)