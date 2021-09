STIMMUNG - Nach den Verlusten der Vortage könnte es am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenausklang zu einer gewissen Stabilisierung kommen. Vorbörslichen Indikationen zufolge wird der SMI zunächst kaum bewegt erwartet. Thema an den Finanzmärkten bleiben die geldpolitischen Aussagen der EZB am Vortag. - SMI vorbörslich: -0,11% auf 12'102,58 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,43% auf 34'879 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,25% auf 15'248 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +NA% auf 30'302 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS-CEO Gottstein: Banken spielen wichtige Rolle beim Wandel zur Nachhaltigkeit - Holcim veräussert Brasilien-Geschäft vorbörsliche Indikation +1,5% - Nestlé: Einkaufspreise dürften 2022 anziehen - Fundamenta Real Estate H1: Nettomietertrag 17,9 Mio Fr. (VJ 16,2 Mio) Reingewinn 12,0 Mio Fr. (VJ 8,8 Mio) EBIT 17,2 Mio Fr. (VJ 13,2 Mio) Erfolg aus Neubewertung 5,3 Mio Fr. (VJ 2,5 Mio) - Medacta H1: Reingewinn 29,7 Mio Euro (VJ 9,7 Mio) 2021: Umsatz- und EBITDA-Margenausblick bestätigt Konzentrieren uns auf Expansionsprogramm - Cassiopea: Haarausfall-Mittel Clascoterone wirkt nur bei einer Untergruppe - Crealogix gewinnt Julius Bär als Kunden für hybride Banking-Plattform - Kudelski-Tochter Nagra erhält Auftrag aus den USA - Polyphor: Verkauf von inhalierbarem Murepavadin an EnBiotix abgeschlossen - Relief lanciert Kautablette gegen Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie - SoftwareOne übernimmt britischen Cloud-Spezialisten HeleCloud NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SIX-Digitalbörse erhält Genehmigung von der Finma - Raiffeisen: Fitch bewertet Gruppe mit 'A+' - Ausblick 'stabil' PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Verbraucherpreise Aug 0,0% gg VM (Prog 0,0) Verbraucherpreise Aug +3,9% gg VJ (Prog +3,9) - GB: BIP Juli +0,1% gg VM (Prog +0,5) Industrieproduktion Juli +3,8% gg Vorjahr (Prognose +3,0) Industrieproduktion Juli +1,2% gg Vormonat (Prognose +0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Crealogix: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf <3% - Investis: UBS Fund Mgt. erhöht Anteil auf 3,02% - Logitech: Blackrock meldet leicht höheren Anteil von 10,09% - UBS Group meldet Eigenanteil von 7,53/5,03% - Wisekey: Mark Angelo meldet Anteil von 32,06% - Youngtimers: Aston Fallen senkt Anteil auf unter 3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Fundamenta: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Medacta: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) Montag: - Helvetia: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August (nachbörslich) Dienstag: - Crealogix: Ergebnis H1 - SHL: Ergebnis H1 - Roche: Virtual Pharma Day (14.00 bis 17.00 Uhr) - Sonova: Investorentag (13.30 bis 16.15 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2021 (Dienstag) Ausland: - US: Erzeugerpreise 08/21 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 07/21 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant Q4 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per 20.9.: - Logitech (0,8743 Fr.) per 21.9.: - Richemont (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0840 - USD/CHF: 0,9164 - Conf-Future: +70 BP auf 166,55% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,273% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,81% auf 12'116 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,36% auf 1'985 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,55% auf 15'656 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,08% auf 15'623 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,24% auf 6'685 Punkte

