STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch die Erholung vom Kurssturz am Wochenanfang fortsetzen. Allzu gross dürften die Gewinne aber nicht ausfallen. Denn vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed am Abend dürften sich die Anleger eher zurückhalten, wie es am Markt heisst.

- SMI vorbörslich: +0,32% auf 11'826,52 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,15% auf 33'920 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,22% auf 14'746 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,53% auf 29'683 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche lanciert Cobas-Atemwegstests in Märkten für CE-Kennung - Sulzer: Preisspanne für Medmix-Aktien bei 37 bis 47 Fr. festgesetzt Medmix erwartet Bruttoerlös von rund 300 Mio Fr. - Stadler bekommt ÖBB-Riesenauftrag nicht wegen Unterschriftenpanne will Rechtsmittel gg Niederlage vor Wiener Gericht ergreifen - Barry Callebaut: Zwei Veränderungen in der Konzernleitung Masha Vis-Mertens neue Chief Human Resources Officer (CHRO) Massimo Selmo wird neuer Chief Procurement Officer - Addex und Charcot-Marie-Tooth Association kündigen Forschungszusammenarbeit an - EEII: Übernahme der Mehrheit durch Nacala Worldwide hinfällig - Kudelski gewinnt im IoT-Bereich Redtree Solutions als Kunde - Nebag mit Wechsel im Aktionariat - Anleihe: Tecan holt sich 250 Mio Franken bis 2025 - Valora verkauft neu auch FlixBus-Tickets NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Raiffeisen Schweiz: Geschäftsleitungsmitglied Kathrin Wehrli scheidet aus PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 5,18% - Basilea: Citadel meldet Anteil von <3% - Schaffner: Mirabaud meldet Anteil von 5,08% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - GV: Perrot Duval Freitag: - Airesis: Ergebnis H1 - Relief: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q2 (9.00 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - EU: Verbrauchvertrauen September 2021 (16.00 Uhr) - US: Wiederverkäufe Häuser August 2021 (16.00 Uhr) Notenbank-Entscheidung (20.00 Uhr; MK 20.30 Uhr) SONSTIGES - Feiertag in Hongkong und Südkorea - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) - Chronext (geplant Q4 2021) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) EX-DIVIDENDE DATEN: per 27.9.: - Perrot Duval (1,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0834 - USD/CHF: 0,9241 - Conf-Future: +30 BP auf 166,04% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,224% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,19% auf 11'789 Punkte - SLI (Dienstag): +0,37% auf 1'932 Punkte - SPI (Dienstag): +0,30% auf 15'302 Punkte - Dax (Dienstag): +1,43% auf 15'349 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,50% auf 6'553 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)