STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag etwas höher erwartet. Händler sprechen von einer Gegenbewegung auf die Verluste vom Freitag. Es habe über das Wochenende weder bei den deutschen Bundestagswahlen noch bezüglich der Entwicklung um den in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande negative Überraschungen gegeben, heisst es dazu am Markt.

- SMI vorbörslich: +0,49% auf 11'875,52 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,10% auf 34'798 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,03% auf 15'048 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,01% auf 30'246 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS-VRP will Konzernchef Gottstein nicht auswechseln (Presse) - Polyphor lädt am 28.10. zur ausserordentlichen GV für Enbiotix-Zusammenschluss CFO Hernan Levett wird Finanzchef des fusionierten Unternehmens H1 2021: Ergebnis -23,6 Mio Fr. (VJ -27,8 Mio) liquide Mittel per 30. Juni 2021 17,9 Mio. Fr. - Achiko H1: EBITDA -4,6 Mio USD (VJ -5,0 Mio) - Bâloise-VRP will 60 bis 80 Prozent der freien Geldmittel ausschütten (FuW) - Evolva hat neue Aktien ausgegeben - Santhera vollzieht weitere Kapitalerhöhung für Finanzierungen und ReveraGen erhalten FDA-Orphan-Finanzierungszuschuss - Swiss Prime Site Solutions baut nach Erhalt von Finma-Lizenz Fonds-Team auf - Varia US Properties emittiert Anleihe über 50 Millionen - Wisekey erhöht Investitionen in NFT-Plattform NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore: Abspaltung des Kohlegeschäfts eine Option (CH Media) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Helvetia Holding senkt Anteil auf 3,91% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Komax: Swisscanto erhöht Anteil auf 3,0006% - Logitech: UBS Fund Management senkt Anteil auf <3% - Santhera meldet mehrere Beteiligungsveränderungen - SPS: State Street senkt Anteil auf <3% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - UBS: Prozess in Frankreich (Urteil 2. Instanz erw.) Dienstag: - Roche: 125-Jahr-Feier (MK 15.00 Uhr) Mittwoch: - Hiag: aoGV (Kapitalerhöhung) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (Dienstag) - CS-CFA Index September (Mittwoch) Ausland: - USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/21 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) - Chronext (geplant Q4 2021) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Perrot Duval (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.24 Uhr) - EUR/CHF: 1,0861 - USD/CHF: 0,9271 - Conf-Future: -73 BP auf 164.54% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,171% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,02% auf 11'817 Punkte - SLI (Freitag): -1,13% auf 1'939 Punkte - SPI (Freitag): -1,01% auf 15'339 Punkte - Dax (Freitag): -0,72% auf 15'532 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,95% auf 6'638 Punkte

