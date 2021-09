STIMMUNG Nach dem schwachen Wochenstart zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt am Dienstag eine kaum veränderte Eröffnung ab. Die durchwachsenen Vorgaben sind dabei keine grosse Stütze.

- SMI vorbörslich: +0,06% auf 11'698,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,21% auf 34'869 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,52% auf 14'970 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,20% auf 30'178 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB schliesst Vereinbarung mit Peric zur Ausweitung Wasserstoff-Anwendungen - Chronext: Erster Handelstag "am oder um den" 8. Oktober 2021 erwartet Preisspanne von 16 bis 21 Fr. je Aktie Marktkapitalisierung wird sich auf 520 bis 680 Mio Fr. belaufen Bruttoertrag von 152 bis 200 Mio Fr. - Landis&Gyr übernimmt türkische Luna mit Umsatz von rund 60 Mio USD Kaufpreis im hohen zweistelligen Millionen Dollar-Bereich - Wisekey H1: Verlust 6,1 Mio USD (VJ: -8,9 Mio.) operativer Verlust 11,2 Mio USD (VJ: 7,3 Mio) Ausreichende finanz. Mittel um Tätigkeit bis Ende 2022 fortzusetzen - Implenia und dt. Seereederei spannen im Bereich Green Hospitality zusammen - Kuros präsentiert neue MagnetOs-Produkte an Fachkongress - Relief-Partner NRx legt weitere Wirksamkeitsdaten zu Corona-Mittel Zyesami vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Bund reduziert geplante Mittelaufnahme am Kapitalmarkt will 2021 neu Anleihen von brutto 9 Milliarden Franken emittieren - DE: GFK-Konsumklima für Oktober +0,3 PKT (Prognose -1,6); GG -1,1 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - EEII: Gehold SA meldet Anteil von 92,41% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 2,91% - Meyer Burger: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,01% - Peach Property meldet eigene Anteile von 0,05%/6,09%; ZBG Capital mit 9,65% - SPS: State Street meldet Anteil von 3% PRESSE DIENSTAG - Allianz Suisse steht offenbar vor Verkauf von Lebenspolicen (Bloomberg) - Glencore verhandelt erneut über Verkauf australischer Kupfermine (Austr. FR) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Roche: 125-Jahr-Feier (mit Pressekonferenz um 15 Uhr) Mittwoch: - Hiag: ausserordentliche Generalversammlung (Kapitalerhöhung) Donnerstag: - Perfect Holding: Ergebnis H1 - SHL: Ergebnis H1 - Wisekey: Ergebnis H1 - Sulzer: 1. Handelstag Medmix - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 - EPH: Ergebnis H1 - Youngtimers: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (9.00 Uhr) - CS-CFA Index September (Mittwoch) - KOF Konjunkturbarometer September (Donnerstag) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q2 (Donnerstag) Ausland: - US: Handelsbilanz 08/21 (14.30 Uhr) Lagerbestände 08/21 (14.30 Uhr) FHFA Hauspreisindex 07/21 (15.00 Uhr) Conference Board Konsumentenvertrauen 09/21 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 09/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) - Chronext (8. 10.) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0842 - USD/CHF: 0,9270 - Conf-Future: -24 BP auf 164,3% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,147% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,07% auf 11'691 Punkte - SLI (Montag): -1,17% auf 1'916 Punkte - SPI (Montag): -1,19% auf 15'155 Punkte - Dax (Montag): +0,27% auf 15'574 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,19% auf 6'651 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)