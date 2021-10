STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag aufgrund positiver Vorgaben aus den USA und aus Asien fester erwartet. Händler hoffen, dass sich der Markt nach der der wochenlangen Abwärtstendenz nun endlich stabilisiert. Dafür sprechen laut Händlern einerseits, dass Russland der wachsenden weltweiten Erdgaskrise entgegentreten und "Rekordmengen" an Gas nach Europa liefern will, was zu einer Entspannung der Energiepreise führen dürfte. Anderseits hat Mich McConnell, der führende Republikaner im US-Senat, angekündigt, dass seine Partei eine Verlängerung der Schuldenobergrenze bis Dezember nicht blockieren werde. - SMI vorbörslich: +0,83% auf 11'665,41 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,30% auf 34'417 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,47% auf 14'502 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +NA% auf 27'732 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis kündigt zahlreiche Daten für Fachkongress ECTRIMSan - Sika: Strategische Ziele für 2023 am Capital Markets Day bestätigt Machbarkeit von Betonrecycling wird in Pilotanlage demonstriert 2021: EBIT-Marge >15% bestätigt - trotz Rohstoffpreisen und Lieferketten vorbörsliche Indikation +3,5% - Achiko startet Pilotprojekt mit Covid-19-Tests in Indonesien - Clariant entwickelt Katalysatoren für emissionsärmere Ethylen-Produktion - Relief Therapeutics: Klage gegen NeuroRx wegen verschiedener Vertragsbrüche NeuroRx-CEO Jonathan Javitt ebenfalls verklagt - Valora bietet neu UPS-Paketdienstleistungen bei k kiosk und Press & Books an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Skan: IPO weiter für Q4 geplant IPO ist mit Kapitalerhöhunge von rund 80 Mio Fr. verbunden Free float soll bei rund 50 Prozent zu liegen kommen M&G Investments macht als Kernaktionär bei Zeichnung mit (35 Mio EUR) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote September 2,6% (VM 2,7%), saisonbe. 2,8% (VM 2,9%) Ausland: - DE: Gesamtproduktion August +1,7 % gg Vorjahr (Prognose +5,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB meldet Eigenanteil von 3,0218%/2,4926% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 2,97% - Pierer Mobility: Stefan Pierer mit versch. Anteilen nach Umstrukturierung - SIG Combibloc: Ameriprise Financial senkt Anteil unter 3% PRESSE DONNERSTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Sika: Capital Markets Day 2021 (09.00 Uhr) Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termnine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven September 2021 (09.00 Uhr) Ausland: - EU: EZB Sitzungsprotokoll 09.09.2021 (13.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 08/21 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Chronext IPO verschoben - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (nach Übernahme geplant) - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0715 - USD/CHF: 0,9273 - Conf-Future: -9 BP auf 164,36% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,107% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,15% auf 11'569 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,36% auf 1'868 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,30% auf 14'920 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,46% auf 14'973 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,26% auf 6'493 Punkte

