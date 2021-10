STIMMUNG - Nach dem starken Vortag ist am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss erst einmal Durchatmen angesagt. Vor der um 14.30 Uhr anstehenden Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts dürften sich die Anleger zurückhalten und die Kurse daher leicht nachgeben, heisst es. Nachdem bereits an den Vortagen besser als erwartete Statistiken zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht wurden, seien die Erwartungen sehr hoch. Daher dürften sich die Kurse bis dahin wohl seitwärts bewegen, heisst es weiter. Die Arbeitsmarktdaten sind wichtig für die Entscheidung der US-Notenbank Fed, wann sie mit der Straffung ihrer ultralockeren Geldpolitik beginnt. Dabei dürften die Daten zur Lohnentwicklung angesichts der Inflationssorgen der Marktteilnehmer mindestens so viel Aufmerksamkeit geniessen wie die Zahlen zum Stellenzuwachs. - SMI vorbörslich: -0,25% auf 11'734,23 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,98% auf 34'755 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,05% auf 14'654 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,68% auf 28'144 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: Fitch bestätigt Rating "A-" mit Ausblick "stabil" - Also erweitert Kooperation mit Cisco - Kudelski gewinnt Auftrag von Adidas - Spice: Teilverkauf der Beteiligung an Rimini Street für 13,9 Mio USD - Zehnder Group erwirbt 75 Prozent an Lüftungsfirma Caladair - Umsatz 10 Mio EUR NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ausland: - DE: Exporte August -1,2% gg VORMONAT (Prognose +0,5) Handelsbilanzsaldo August 13,0 Mrd Euro (Prognose +15,0) Leistungsbilanzsaldo August 11,8 Mrd Euro (Prognose 17,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 10,01% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Medmix: Viktor Vekselberg meldet Anteil von 40,54157%; UBS Fund mit 4,35% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5% PRESSE FREITAG - keine Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine Dienstag: - Givaudan: Umsatz 9 Mte - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2021 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - US: Arbeitsmarktbericht 09/21 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 08/21 (2. Veröffentlichung; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Chronext (verschoben) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (nach Übernahme geplant) - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.10.: - Dormakaba (12,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0734 - USD/CHF: 0,9296 - Conf-Future: +4 BP auf 164,40% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,131% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +1,68% auf 11'764 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,79% auf 1'902 Punkte - SPI (Donnerstag): +1,50% auf 15'144 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,85% auf 15'251 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,65% auf 6'600 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)