STIMMUNG

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine leicht freundliche Eröffnung ab. Am Vortag war es dem Leitindex SMI im Handelsverlauf gelungen, ins Plus zu drehen und oberhalb der Marke von 11'800 Punkten zu schliessen. Die aktuellen Indikationen deuten darauf hin, dass er sich auch weiterhin oberhalb dieser Marke bewegen dürfte. Damit würde er den Vorgaben aus Übersee folgen.

- SMI vorbörslich: +0,34% auf 11'855,27 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,00% auf 34'378 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,73% auf 14'572 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,40% auf 28'535 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: neue Daten zu Enspryng untermauern Wirksamkeit auch nach 4 Jahren erhält EU-Zulassung für Gazyvaro 90-Minuten Infusion - Novartis mit positiven Daten für Kesimpta gegen Multiple Sklerose - Kühne+Nagel eröffnet IT-Hub in Porto - Wisekey 9 Mte: Umsatz 15,4 Mio USD (+34% zu VJ) Cash-Position per 1.10. bei 33,7 Mio USD - Calida: Digital-Chef Stefan Mues verlässt das Unternehmen - EPH will Sitz nach Europa verlegen - Änderungen im Verwaltungsrat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: CN: Produzentenpreise September +10,7% gg VJ (Prog +10,5%) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,94% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Galenica: Investor Day - Polyphor: Informationsveranstaltung zu aoGV - Swiss Re: MK zur Baden-Baden-Konferenz - Temenos: Ergebnis Q3 (nachbörslich) Freitag: - VAT: Trading Update Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Bystronic: Umsatz 9 Mte - Gurit: Umsatz Q3 (nachbörslich) - aoGV: Bachem (Kapitalerhöhung) Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2021 (8.30 Uhr) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Erzeugerpreise 09/21 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche; 17.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Chronext (verschoben) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (nach Übernahme geplant) - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Dormakaba (12,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0684 - USD/CHF: 0,9217 - Conf-Future: +79 BP auf 164,19% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,048% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,49% auf 11'815 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,72% auf 1'913 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,67% auf 15'246 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,68% auf 15'249 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,75% auf 6'597 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)