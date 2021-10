STIMMUNG

Die Schweizer Börse wird zum Wochenschluss dank positiver Vorgaben aus den USA und Asien fester erwartet. Getragen wird der Optimismus der Anleger von den guten Ergebnissen einer Reihe US-amerikanischer Firmen und guten Konjunkturdaten aus der weltgrössten Volkswirtschaft vom Vortag. Trotz neu angefachtem Risikoappetit dürften die Anleger die steigenden Energiepreise und deren Folgen aber weiterhin im Auge behalten, heisst es am Markt. Die Marschrichtung der Börse dürfte heute zudem von dem Optionsverfall an der Eurex beeinflusst werden.

- SMI vorbörslich: +0,38% auf 11'937,74 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,56% auf 34'913 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,73% auf 14'823 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,61% auf 29'012 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Temenos Q3: Umsatz 231,6 Mio USD (AWP-Konsens: 235,6 Mio) EPS 0,92 USD (AWP-Konsens: 0,93 USD) EBIT adj. 86,0 Mio USD (AWP-Konsens: 85,7 Mio) EBIT-Marge adj. 37,2% (VJ: 38,9%) Umsatz Lizenzen Software 94,8 Mio USD (AWP-Konsens: 92,4 Mio) CEO: Total Bookings YTD bei +64% Sehr spannende Zeiten für uns in den USA 18 neue Kunden in Bereichen Lizenz und SaaS im Quartal gewonnen Sind extrem gut positioniert für aktuelles BranchenWachstum 2021: Guidance bestätigt Ziel Umsatzwachstum von 8-10% bestätigt Ziel EBIT-Wachstum von 12-14% bestätigt (360-367 Mio USD) Guidance für Wachstum SaaS ACV bei 50-60% bestätigt Wachstum Lizenzen 14 - 18% bestätigt CEO: Beträchtlicher Auftragsbestand mit guter Visibilität bis 2022 schlägt Cecilia Hultén und Debbie Forster zur Wahl in den VR vor vorbörsliche Indikation - 1,6% - Roche erhält befristete Swissmedic-Zulassung für Gavreto kündigt Zusammenarbeit mit PathAI bei künstlicher Intelligenz an - Nestlé Waters Schweiz konzentriert sich auf Henniez - Bystronic 9 Mte: Auftragseingang 864,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 778,2 Mio) Umsatz 656,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 672,7 Mio) Alle Regionen und Produktkategorien mit guter Entwicklung Umsatz Servicegeschäft steigt überporportional Ergebnis von Engpässen in Lieferkette beeinträchtigt 2021: Prognose bestätigt - weiter Umsatzplus von rund 15% erwartet Weiter EBIT-Marge bei 8-9% erwartet - Gurit 9 Mte: Kitting 138 Mio Fr. (AWP-Konsens: 146,0 Mio) Aerospace 22 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21,6 Mio) Tooling 64 Mio Fr. (AWP-Konsens: 76,6 Mio) Composite Materials 169,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 170,4 Mio) Umsatz 360,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 376,1 Mio) 2021: Erwarten 2021 Umsatz von rund CHF 460 Millionen Erwarten 2021 Betriebsgewinnmarge von rund 5% - VAT Q3: Auftragseingang 253,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 250,7 Mio) Umsatz 229,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 234,3 Mio) Q4: Umsatz von 240-250 Mio Fr. erwartet Aussichten für den Halbleitermarkt bleiben bis weit in 2022 positiv 2021: Wachstum von Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge und Nettogewinn erwartet Nettoumsatz von 885-895 Mio Fr. erwartet Nettogewinn deutlich über dem Niveau von 2020 EBITDA-Marge über dem Halbjahresniveau von 33,9% erwartet meldet rekordhohen Auftragseingang im dritten Quartal (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +2,1% - SFS: erhält Grossauftrag von führendem Bremssystemhersteller Umsatzvolumen des Auftrags von 2024-2033 beläuft sich über 100 Mio Fr. - Aryzta schliesst Verkauf des Brasilien-Geschäfts erfolgreich ab - Bâloise bringt Swiss Property Fund an die Schweizer Börse - Barry Callebaut steigt mit Fruchtdrink in neue Produktkategorie ein - Clariant stellt Fabrik für Cellulose-Ethanol in Rumänien fertig - Bei der Nebag tritt Kuno Kennel aus dem Verwaltungsrat aus - Polyphor bekommt Unterstützung von Übernahmekommission bei Enbiotix-Plan - Relief: Partner NRx hat Daten zu Corona-Therapie in Fachjournal publiziert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Pfandbriefzentrale mit Gewinn - Anleihebestand auf Rekordwert (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: Sentis Capital/Petr Kondrashev meldet Anteil von 10,01% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - VAT: Conf Call Trading Update Q3 (10.00 Uhr) - aoGV: Bachem (Kapitalerhöhung) Montag: - Keine Termine Dienstag: - New Value: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2021 (Dienstag) Ausland: - EU: Handelsbilanz 08/21 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 09/21 (14.30 Uhr) Empire State Index 10/21 (14.30 Uhr) Export- und Importpreise 09/21 (14.30 Uhr) Lagerbestände 08/21 (16.00 Uhr) Universität Michigan Index 10/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Chronext (verschoben) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (nach Übernahme geplant) - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0712 - USD/CHF: 0,9228 - Conf-Future: +61 BP auf 164,80% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,106% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,66% auf 11'893 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,77% auf 1'927 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,75% auf 15'360 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,40% auf 15'463 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,33% auf 6'685 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)