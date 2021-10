STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt wird in der Eröffnung wenig verändert erwartet. Die Vorgaben aus den USA sind zwar positiv, aber enttäuschende Konjunkturdaten aus China dürften etwas auf die Stimmung drücken. Zudem müssen sich die Märkte weiterhin mit den Problemen Immobilienkrise in China, Lieferkettenschwierigkeiten und den hohen Energiepreise herumschlagen.

- SMI vorbörslich: +0,12% auf 11'975,41 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,09% auf 35'295 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,50% auf 14'897 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,81% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: FDA erteilt US-Zulassung für Tecentriq bei nicht-kleinzel. Lungenkrebs Baut technologische Innovation in Pathologie mit Ibex-Zusammenarbeit aus - SGS erwirbt Groupe IDEA TESTS in Frankreich - Allreal: Erfolgreicher Transaktionsvollzug in der Westschweiz Kapitalerhöhung von 650'000 Aktien mit Ausgabepreis von 187,24 Fr. - Bachem: aoGV stimmt Schaffung von genehmigtem Kapital, Statutenanpassung zu - Meyer Burger ernennt Nathalie Benedikt zur neuen CFO - Santhera H1: Nettoergebnis definitiv -20,5 Mio Fr. (VJ -31,8 Mio) - SHL Telemedicine vereinbart Zusammenarbeit mit CVS Pharmacy Inc. IPO: - Skan soll am 28. Oktober an die SIX kommen - Ausgabepreis 44 bis 55 Fr. Kapitalerhöhung mit Ausgabe bis zu 2,05 Mio neue Aktien, brutto 90 Mio Platzierung von rund 2,77 Mio bestehenden Aktien Freefloat wird rund 50 Prozent betragen M&G Investments zeichnet 35,0 Mio Euro für garantierte Zuteilung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: FMR LLC baut Anteil auf <3% ab - IGEA Pharma: P. Cerani meldet 9,12%, C. Canepa 8,02%, A u. S. Ivancevich <3% - Obseva: JGB (Cayman) Port Ellen meldet Erwerbspositionen von 60,61% - SPS: Norges Bank senkt Anteil auf 2,97% - Wisekey meldet Eigenanteil von 12,5%/82,58% PRESSE MONTAG - Nestlé-CEO: Bei Fleischersatz-Produkten "tut sich etwas Gewaltiges" (Inti TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - New Value: Ergebnis H1 (nachbörslich) Mittwoch: - Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Roche: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2021 (Dienstag) Ausland: - USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 09/21 (15.15 Uhr) NAHB-Index 10/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (1. Handelstag am 28.10. geplant) - Chronext (verschoben) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (nach Übernahme geplant) - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0715 - USD/CHF: 0,9252 - Conf-Future: -45 BP auf 164,35% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,128% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,58% auf 11'961 Punkte - SLI (Freitag): +0,36% auf 1'934 Punkte - SPI (Freitag): +0,50% auf 15'437 Punkte - Dax (Freitag): +0,81% auf 15'587 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,63% auf 6'728 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)