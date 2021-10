STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag nahezu unverändert in den Handel starten. Damit dürfte der Leitindex SMI zumindest die 12'000 er Marke verteidigen, die er am Vortag dank der Kursgewinne von Nestlé und Novartis zurückerobert hatte. Die Vorgaben werden von Händlern als durchzogen bezeichnet. - SMI vorbörslich: +0,06% auf 12'020,85 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,43% auf 35'609 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,05% auf 15'122 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,91% auf 28'696 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q3: Auftragseingang 7866 Mio USD (AWP-Konsens: 7544 Mio) Umsatz 7028 Mio USD (AWP-Konsens: 7262 Mio) Operativer EBITA 1062 Mio USD (AWP-Konsens: 1064 Mio) Reingewinn 652 Mio USD (AWP-Konsens: 661 Mio) Q4: Anhaltend angespannte Lieferkette erwartet Operative EBITA-Marge dürfte ggü Vorquartal zurückgehen CEO: Haben im Q3 trotz Schwierigkeiten in Lieferkette gute Marge erzielt Haben Spielraum für org. Wachstum, Akquisitionen und Ausschüttungen Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten 1,12 Mrd USD (VJ 0,40 Mrd) Haben mit neuem Programm bislang 25,8 Mio eigene Aktien zurückgekauft 2021: Bisherige Prognosen werden gesenkt Umsatzzunahme von 6-8 Prozent (vorher knapp unter 10%) erwartet Weiterhin "starke" Verbesserung der EBITA-Marge erwartet vorbörsliche Indikation -2,1% - Schindler 9 Mte: Auftragseingang 9'038 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8'965 Mio) Umsatz 8'282 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8'367 Mio) EBIT 913 Mio Fr. (AWP-Konsens: 900 Mio) Bereinigter EBIT 946 Mio Fr. (AWP-Konsens: 966 Mio) Reingewinn 689 Mio Fr. (AWP-Konsens: 675 Mio) Wachstum in LW 7,6% (AWP-Konsens: 7,7%) Auftragseingang hat wieder Niveau von 2019 erreicht Q3: Wachstum in LW +0,4% Umsatz 2'807 Mio Fr. (VJ 2'754 Mio) Q4: Materialkosteninflation und Verzögerungen werden belasten Zögerliche Erholung in Schlüsselmärkten und Lieferkettenengpässe 2021: Gewinnausblick bestätigt - 840-900 Mio Fr. Umsatzausblick bestätigt - Wachstum in LW 4-7% vorbörsliche Indikation -1,6% - CS: Im CS-Mosambik-Skandal kritisiert SEC-Kommissarin Auflagen für CS-Töchter - Novartis: unterzeichnet neue Vereinbarung mit BioNTech für Corona-Impfstoff mind. 24 Mio Dosen des mRNA-Impfstoffs werden 2022 abgefüllt - GAM Q3: Nettoneugeld Investment Management -1,2 Mrd Fr. (VJ -2,4 Mrd) Verwaltete Vermögen 103 Mrd Fr. (Ende Juni: 126,0 Mrd) Gut positioniert, Nachfrage zu bedienen und Umsatzwachstum zu erzielen Greensill-Fonds-Anleger haben 89,5% ihrer Vermögen zurückerhalten Restzahlungen werden in kommenden drei Monaten ausgezahlt Kunden erhalten durch Liquidation mindestens 100% des Investments zurück vorbörsliche Indikation -2,9% - Huber+Suhner 9 Mte: Umsatz 645,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 632,5 Mio) Auftragseingang 743,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 689,0 Mio) Grösstes Risiko geht derezit von Lieferketten und Transporten aus Aktienrückkaufprogramm für bis zu 5% geplant Breite wirtschaftliche Erholung dauerte auch im Q3 an Umsatzwachstum in allen drei Marktsegmenten im 2st. %-Bereich Aktienrückkauf soll Ende Monat lanciert werden 2021: Ausblick bestätigt 2-st.Umsatzwachstum; EBIT-Marge leicht über Zielband 8-10% vorbörsliche Indikation +1,4% - Inficon Q3: Umsatz 122,2 Mio USD (AWP-Konsens: 117,7 Mio) EBIT 22,0 Mio USD (AWP-Konsens: 21,6 Mio) Reingewinn 16,8 Mio USD (AWP-Konsens: 17,0 Mio) Guidance erhöht auf 490-510 Mio USD Umsatz (bisher: 480-500 Mio) Produktion läuft fast überall an den Kapazitätsgrenzen Logistikprobleme haben im Q3 zügigeres Wachstum verhindert Margenfortschritte trotz Extrakosten dank straffer Bewirtschaftung vorbörsliche Indikation -1,1% - Korr Zur Rose 9 Mte: Umsatz Deutschland 980 Mio Fr. (AWP-Konsens: 984,7 Mio) Umsatz 1491 Mio Fr. (AWP-Konsens: Test 1508 Mio) Umsatz Schweiz 458 Mio Fr. (AWP-Konsens: Test 460,2 Mio) Wachstum verlangsamt sich von H1 zu Q3 Knapp unterhalb der angepeilten 20% Umsatzwachstum Umsatz Europa 58,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 62,0 Mio) 2021: Umsatzwachstum von über 15% (zuvor 20%) erwartet Gewinnschwelle bei EBITDA frühestens per Ende 2022 erwartet mittelfristig weiterhin 4 Mrd Fr. Umsatz peilt mittelfristig weiterhin EBITDA-Marge von 8% an Verwaltungsrat ernennt Walter Hess zum neuen CEO Der bisherige CEO Walter Oberhänsli soll VRP werden vorbörsliche Indikation +0,9% - Also weitet Partnerschaft mit Adobe aus - MCH Group wird Opfer von Cyber-Angriff NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: GAM: Gehen von einem weiterhin schwierigen Marktumfeld aus - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,99% - Elma: Martin Wipfli/Baryon AG meldet Anteil von 25,0985% - Flughafen Zürich: Mitsubishi UFJ senkt Anteil unter 3% - Meyer Burger: BlackRock meldet Anteil von 5,1% - Newron meldet eigene Veräusserungspositionen von 15,15% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Conf. Call Ergebnis Q3 (09.00 Uhr) - Schindler: Conf. Call Ergebnis Q3 (10.00 Uhr) - Inficon: Web Conf. Ergebnis Q3 (09.30 Uhr) Freitag: - Sika: Ergebnis 9 Mte - BB Biotech: Ergebnis Q3 - HBM: Ergebnis H1 - Rieter: Trading Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Philly Fed Index 10/21 Frühindikator 09/21 (16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 09/21 - EU: Verbrauchervertrauen 10/21 (vorab) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (1. Handelstag am 28.10. geplant, Bookbuilding bis 26.10.) - Chronext (verschoben) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0707 - USD/CHF: 0,9188 - Conf-Future: +16 BP auf 163,62% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,064% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,59% auf 12'013 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,39% auf 1'949 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,55% auf 15'491 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,05% auf 15'523 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,54% auf 6'706 Punkte

