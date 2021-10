STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird gemäss den vorbörslichen Indikationen höher erwartet. Positive Vorgaben aus den USA und Japan sowie ermutigende Unternehmensergebnisse dürften die Kurse stützen, heisst es am Markt. Die Anleger seien nun optimistisch bezüglich der weiteren Entwicklung der Bilanzsaison. "Die Berichte waren bisher sehr vielversprechend", kommentierte ein Händler. So hat etwa die Grossbank UBS den Gewinn stärker als erwartet gesteigert.

- SMI vorbörslich: +0,44% auf 12'116,49 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,18% auf 35'741 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,90% auf 15'227 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,85% auf 29'129 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis Q3: Umsatz Gruppe 13'030 Mio USD (AWP-Konsens: 13'062 Mio) Core-EBIT 4467 Mio USD (AWP-Konsens: 4296 Mio) Reingewinn 2,76 Mrd USD (VJ 1,93 Mrd USD) Umsatz Entresto 924 Mio USD (Q2: 886 Mio; Q1: 789 Mio) Umsatz Zolgensma 375 Mio USD (Q2: 315 Mio; Q1: 319 Mio) Umsatz Innovative Med. 10628 Mio USD (AWP-Konsens: 10'564 Mio) Umsatz Sandoz 2402 Mio USD (AWP-Konsens: 2'444 Mio) Umsatz Cosentyx 1247 Mio USD (Q2: 1'175 Mio; Q1: 1'053 Mio) 2021: Konzern-Ausblick bestätigt Ausblick Innovative Medicines erhöht Ausblick operatives Ergebnis Sandoz gesenkt startet strategische Überprüfung von Sandoz Sandoz-Optionen reichen von der Beibehaltung bis zur Trennung Update zu Sandoz-Überprüfung spätestens Ende 2022 schlägt Ana de Pro Gonzalo zur Wahl in den VR vor CEO: Sandoz-Überlegung hat mit Synergien vs. Stand-Alone zu tun Sandoz-Überprüfung hat keinen Einfluss auf Roche-Anteil wollten immer autonomere Generika-Sparte Sandoz Onkologie-Geschäft nicht einheitlich erholt Vorbörsliche Indikation +1,1% - UBS Q3: Konzernergebnis 2279 Mio USD (AWP-Konsens: 1670 Mio) Gewinn vor Steuern 2865 Mio USD (AWP-Konsens: 2243 Mio) Geschäftsertrag 9128 Mio USD (AWP-Konsens: 8539 Mio) Geschäftsaufwand 6264 Mio USD (AWP-Konsens: 6242 Mio) Harte Kernkapitalquote (CET1) 14,9% (VQ 14,5%) Cost/Income-Ratio 68,7% (Zielgrösse 75-78%) Netto-Neugeld GWM gebührengenerierend 19 Mrd USD Verwaltete Vermögen (AuM) 4432 Mrd USD (Ende Juni: 4485 Mrd) Rückstellung für Rechtsfälle etc. 2,08 Mrd USD (30.6.: 2,12 Mrd) Strategische Prioritäten in Americas - neue digitale Beratung geplant Wollen im Q4 eigene Aktien im Wert von bis zu 0,6 Mrd USD zurückkaufen CEO: Trotz zuletzt beobachteter Unsicherheiten Marktumfeld positiv im Q3 Vorbörsliche Indikation +2,2% - Logitech Q2: Umsatz 1306 Mio USD (AWP-Konsens: 1257 Mio) Bruttomarge (GAAP) 41,5% (AWP-Konsens: 41,9%) EBIT (Non-GAAP) 211,5 Mio USD (AWP-Konsens: 187,4 Mio) Reingewinn 139,5 Mio USD (AWP-Konsens 141,6 Mio) 2021/22: Umsatz weiterhin +/-5% des Vorjahresniveaus erwartet EBIT (Non-GAAP) weiterhin bei 800-850 Mio USD erwartet Vorbörsliche Indikation +3,2% - Partners Group übernimmt Minderheitsbeteiligung an Breitling Co-Gründer Alfred Gantner zieht in Breitling-VR ein - Arbonia: Neue Mittelfristziele - 2021 bis 2026 org. Umsatzwachstum von >5% EBITDA im Jahr 2026 in einer Grössenordnung von 200 Mio Fr. erwartet Jährliche Steigerung der Dividende um 15% ab 2022 Geschäfte verliefen im dritten Quartal weiterhin positiv - Bucher 9 Mte: Umsatz 2364 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2403 Mio) Auftragseingang 2943 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2638 Mio) Grosse Herausforderungen in Lieferkette/Logistik/Personalmangel Nachholeffekte sowie vorsorgliche Bestellungen stützten Alle fünf Divisionen mit markant höherem Auftragseingang 2021: Prognose bestätigt - deutlicher Anstieg von Umsatz und Gewinn Betriebsgewinnmarge dürfte Zielwert von 10% erreichen Vorbörsliche Indikation +2,7% - Idorsia 9 Mte: Operative Ausgaben 415 Mio Fr. (AWP-Konsens: 453 Mio) Operatives Ergebnis -385 Mio Fr. (AWP-Konsens: -432 Mio) Umsatz 30 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21 Mio) Nettoergebnis -383 Mio Fr. (AWP-Konsens: -428 Mio) Liquidität per 30.09. 1399 Mio Fr. (Ende H1 927 Mio) Erwarten Ergebnisse von Phase 2b-Studie mit Cenerimod im Q2 2021 Entscheid über Fortführung von Lucerastat-Entwicklungsprogramm im Q4 Vorbörsliche Indikation +2,5% - SIG Combibloc Q3: Kernumsatz 506,7 Mio Euro (AWP-Konsens: 501,8 Mio) Adj. EBITDA 137,1 Mio Euro (AWP-Konsens: 141,0 Mio) Adj. Reingewinn 60,6 Mio Euro (AWP-Konsens: 65,2 Mio) Stärkere Schwankungen zwischen Quartalen als üblich Q4: Wachstumsrate voraussichtlich "relativ schwach" 2021: Prognosen bestätigt - Umsatzwachstum von 4 bis 6% erw. Prognosen bestätigt - Adj. EBITDA-Marge von 27-28% erw. Vorbörsliche Indikation -1,4% - SPS 2021: erwarten auf stufe EBIT vor NB Anstieg von über 5% Leerstand von 4,6-4,8% erwartet Mieterträge dürften um 2,5% wachsen - CPH: Marc Haller übernimmt Leitung des Bereichs Verpackung - Kuros steigert MagnetOs-Umsatz in den USA deutlich - Guidance 2021 bestätigt - Reliefs Partner Acer erhält neues Patent für Acer-001 in den USA - Valiant-Finanzchef Hanspeter Kaspar verlässt das Unternehmen - Wisekey lanciert ein White-Label-Angebot für NFT-Marktplätze NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Italien blockiert Verisem-Übernahme durch Syngenta PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Credit Suisse Funds AG meldet tieferen Anteil von 9,6% - Dufry: Franklin Resources meldet Anteil von 2,95% - Polyphor: CS Fund Management senkt Anteil unter 3% - PSP: PGGM Vermogensbeheer senkt Anteil unter 3% PRESSE DIENSTAG - Dienstag: - Logitech: Conf. Call Ergebnis Q2 (14.30 Uhr) - Novartis: Webcast Ergebnis Q3 (14.00 Uhr) - UBS: Conf. Call Ergebnis Q3 (09.00 Uhr) - SIG Combibloc: Conf. Call Q3 Trading Statement (09.00 Uhr) - Arbonia: Capital Markets Day (10.15 - 16.30 Uhr) - SPS: Investorentag Mittwoch - Sulzer: Umsatz/Auftragseingang 9 Mte (Conf. Call 11.00 Uhr) - Datacolor: Ergebnis 2020/21 - LLB: Publikation neue Finanzziele (nachbörslich) - Bossard: Capital Market Day - GV: Crealogix Donnerstag: - Straumann: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 10.30 Uhr) - Swisscom: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Dufry: Trading Statement Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Ems-Chemie: Umsatz 9 Monate - Landis+Gyr: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Molecular Partners: Interim Management Statement Q3 - Syngenta: Ergebnis Q3 - SKAN Group AG: Erster Handelstag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Oktober (Mittwoch) Ausland: - US: FHF-Index 08/21 (15.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 09/21 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 10/21 Richmond Fed Herstellerindex 10/21 API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (1. Handelstag am 28.10. geplant, Bookbuilding bis 26.10.) - Chronext (verschoben) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 1,0680 - USD/CHF: 0,9202 - Conf-Future: +18 BP auf 163,38% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,039% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,06% auf 12'063 Punkte - SLI (Montag): +0,11% auf 1'957 Punkte - SPI (Montag): -0,04% auf 15'537 Punkte - Dax (Montag): +0,36% auf 15'599 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,31% auf 6'713 Punkte

