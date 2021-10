STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen Geschäft wenig verändert, aber mit einer positiven Tendenz. Die Konsolidierung vom Vortag nach den vorangegangenen drei Oktoberwochen könnte sich damit fortsetzen. Im Fokus stehen die verschiedenen Unternehmensergebnisse vom Morgen.

- SMI vorbörslich: +0,12% auf 12'101,82 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,74% auf 35'491 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,00% auf 15'236 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,84% auf 28'853 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom 9 Mte: Reingewinn 1536 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1435 Mio) Umsatz 8343 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8369 Mio) EBITDA 3465 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3442 Mio) Kosteneinsparungen von 99 Mio Fr. - Ziel mind. 100 Mio Rückstellungen für Rechtsverfahren von 52 Mio Franken 2021: Umsatzziel gesenkt auf 11,2 Mrd Fr. (bisher rund 11,3 Mrd) Unverändertes Dividendenziel von 22 Franken pro Aktie Investitionsziele von rund 2,3 Mrd erw (bisher 2,2-2,3 Mrd) EBITDA-Ziel von 4,4-4,5 Mrd Fr. bestätigt will bis 2025 Klimaneutral werden vorbörsliche Indikation -1,4% - Straumann Q3: Umsatz 496,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 463,6 Mio) Org. Umsatzwachstum 31,6% (AWP-Konsens: 24,7%) 2021: Ausblick für Gesamtjahr angehoben Organisches Umsatzwachstum im hohen 30%-Bereich erwartet Profitabilität (Kern-EBIT-Marge) min auf dem Niveau von 2019 Investition von 18 Mio Fr. in ein neues Technologiezentrum Beteiligung an der Plattform 3Shape Unite als Gründungspartner Investition in Mininavident für chirurgische Navigationssysteme Langfristige Partnerschaft mit Aspen Dental Management eingegangen Konsumverhalten hat sich wegen Pandemie verändert Menschen geben Geld für Zähne statt für Reisen aus CEO: Vollständige Markteinführung des TLX Tissue Level Implantats vorbörsliche Indikation +2,9% - Roche und Zur Rose arbeiten im Bereich Diabetes zusammen - Kühne+Nagel eröffnet in Luxembourg neues Kontraktlogistik-Zentrum - Clariant Q3: Umsatz 1096 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'040 Mio) EBITDA 180 Mio Fr. (AWP-Konsens: 164 Mio) Adj. EBITDA 190 Mio Fr. (AWP-Konsens:172 Mio) Adj. EBITDA-Marge 17,3% (AWP-Konsens: 16,6%) EBITDA-Marge 16,4% (VJ 14,2%) Q4: Starkes Wachstum in LW und leicht bessere Marge erwartet 2021: Umsatzausblick erhöht Umsatzwachstum in LW 9-11% erwartet (alt: 7-9%) EBITDA-Marge zwischen 16-17% erwartet Kostendisziplin und Preiserhöhungen sollen Kostenanstieg auffangen CEO: Verkaufspreise wurden in Q3 um 9% angehoben - Volumen +14% Zwei Drittel der Kosteninflation wurden bisher weitergereicht vorbörsliche Indikation +1,6% - Dufry: Umsatz im Oktober bei 60,6% des Niveau von 2019 Derzeitiger Umsatztrend ist ermutigend 2021: Bisherige Szenarien angehoben vorbörsliche Indikation +2,6% - Ems-Chemie 9 Mte: Umsatz 1'691 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'701 Mio) Steigende Rohstoffpreise zwingen zu Preiserhöhungen Chipmangel der Autobauer wird anhalten Haben uns bereits auf Verlangsamung der Konjunktur eingestellt 2021: Unverändert höherer Umsatz und ein höheres EBIT erwartet EMS vorbörsliche Indikation -1,4% - Autoneum: Umsatz dürfte im H2 niedriger ausfallen als im H1 Halbleiterengpässe in Lieferkette der Fahrzeughersteller belasten Weltweite Produktion von Fahrzeugen im H2 rund 10% unter H1 2021: Neu EBIT-Marge von 2-3% erwartet (Prognose bisher: 4-5%) Free Cashflow bei 60 bis 70 Mio Fr. erwartet passt Ausblick für das laufende Geschäftsjahr an senkt Umsatz- und Ergebnisprognose wegen gesunkener Markterwartungen vorbörsliche Indikation -2,9% - Landis+Gyr H1: Adj. EBITDA 70,8 Mio USD (AWP-Konsens: 68,5 Mio) EBITDA 86,2 Mio USD (VJ 31,8 Mio) Umsatz 700,9 Mio USD (AWP-Konsens: 711,0 Mio) Konzernergebnis 35,0 Mio USD (AWP-Konsens: 11,3 Mio) Adj. EBITDA-Marge 10,1% (VJ 8,0%) Auftragseingang 1,8 Mrd USD - Book-to-Bill-Ratio 2,55% Auftragsbestand +55,5% auf 3,2 Mrd USD 2021: Ergebnisse werden am unteren Ende liegen 2021/22: Weiter org. Umsatzplus im Bereich von 7 bis 11% erwartet Weiter ber. EBITDA-Marge von 9,0 bis 10,5% erwartet vorbörsliche Indikation -1,9% - Molecular Partners 9 Mte: operatives Ergebnis -47,6 Mio Fr. (VJ -38,3 Mio) Reinergebnis -45,9 Mio Fr. (VJ -41,2 Mio) Q3: Liquide Mittel 154,3 Mio Fr. (Ende H1: 174,3 Mio) 2021: Ausgaben neu von 70-75 Mio Fr. erwartet - LLB-Finanzziele: Jährl. Wachstum Neukundengelder/Kundenausleih. >3 Prozent Tier 1 Ratio über Prozent (bisher über 14 Prozent) CI-Ratio höchstens 65 Prozent im Jahr 2026 Ziele: Netto-Null-CO2-Emissionen bis spätestens 2040 stellt neue Strategie ACT-26 für kommende fünf Jahre vor will in Strategieperiode 100 Mio für digitale Transformation investieren - Idorsia: Johnson&Johnson wandelt Teil von Wandelanleihe in Aktien um J&J wandelt Anleihen über 110 Mio Fr. in 9,6 Mio Idorsia-Aktien Aktienanteil von J&J-Tochter Cilag neu bei 5,7 Prozent - Arundel: Londoner Gericht weist Klage wegen Totalverlust wegen Verjährung ab - Huber+Suhner startet angekündigtes Aktienrückkaufprogramm am Freitag - MCH Gruppe befürchtet nach Cyberangriff Diebstahl von Kundendaten - Von Roll erlangt für weitere Fabrik Zertifizierung für die Automobilindustrie NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Syngenta 9 Mte: Umsatz 21,0 Mrd USD (+25%) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Accuro Fund Solutions meldet Anteil von 3,04%; Noleksum 3,08% - Pierer Mobility: Stefan Pierer mit verschiedenen Anteilen nach Kapitalerhöhung - PolyPeptide: Gruppe Foundation Mamont meldet Anteil von 60,07% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,02% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Straumann: Conf. Call zum Ergebnis 9 Mte (10.30 Uhr) - Swisscom: Conf. Call zum Ergebnis 9 Mte (09.00 Uhr) - Clariant: Conf. Call zum Q3-Ergebnis (15.00 Uhr) - Dufry: Conf. Call zum Trading Statement Q3 (14.30 Uhr) - Landis+Gyr: Conf. Call zum H1-Ergebnis (10.00 Uhr) - Polyphor: aoGV (Fusion mit Enbiotix) - IPO SKAN Group: Erster Handelstag Freitag: - Holcim: Trading Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - CFT: Ergebnis Q3 - Glarner KB: Ergebnis Q3 - Luzerner KB: Ergebnis Q3 - BKW: Capital Markets Day Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Ergebnis Q3 (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Oktober (Freitag) - KOF Beschäftigungsindikator Q4 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober 2021 (Montag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 10/21 (09.55 Uhr) Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig; 14.00 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 10/21 (endgültig; 11.00 Uhr) Wirtschaftsvertrauen 10/21 (11.00 Uhr) Industrievertrauen 10/21 (11.00 Uhr) EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) Privater Konsum Q3/21 (vorab; 14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 09/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (1. Handelstag HEUTE) - Chronext (verschoben) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0658 - USD/CHF: 0,9188 - Conf-Future: +93 BP auf 164,43% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,078% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,49% auf 12'087 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,32% auf 1'965 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,42% auf 15'565 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,33% auf 15'706 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,19% auf 6'754 Punkte

