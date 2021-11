STIMMUNG - Zur Wochenmitte dürfte sich der Schweizer Aktienmarkt grösstenteils in einer Wartestellung befinden. Denn das wichtigste Ereignis findet erst am Abend nach Handelsschluss statt. Dann wird die US-Notenbank Fed aller Voraussicht nach das Ende ihres Anleihenkaufprogramms verkünden.

- SMI vorbörslich: -0,03% auf 12'317,14 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,39% auf 36'053 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,34% auf 15'650 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,43% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 9 Mte: Umsatz 2688 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2678 Mio) EBITDA 894 Mio Fr. (AWP-Konsens: 880 Mio) EBIT 777 Mio Fr. (AWP-Konsens: 766 Mio) Reingewinn 653 Mio Fr. (AWP-Konsens: 638 Mio) Q4: Für Gruppe relevante Rohmaterialpreise dürften noch um 3% steigen Unsicherheiten um Entwicklung der Rohstoffpreise bleiben Deutlich steigende Energiepreise dürften sich negativ auswirken Finanzielle Situation sehr solide - Aktien für 162 Mio Fr. erworben 2021: EBITDA-Marge 30-31% erwartet (bisher: oberer Bereich 28-30%) Umsatz in LW +12-14% erw. (bisher:niedriges zweistelliges Plus) vorbörsliche Indikation +1,9% - Kühne+Nagel übernimmt Logistik der Deutschen Olympiamannschaft - Aluflexpack 9 Mte: Umsatz 194,6 Mio EUR (VJ 176,7 Mio) Haben Prognosen wegen steigender Rohstroffpreisen präzisiert 2021: Nettoumsatz neu 260-265 Mio EUR (bisher: 260-270 Mio) erw. EBITDA vor Sondereff. neu 40-41,5 Mio EUR (40-43 Mio) erw. - Oerlikon Q3: Bestellungseingang 835 Mio Fr. (AWP-Konsens: 684 Mio) Umsatz 695 Mio Fr. (AWP-Konsens: 703 Mio) Operativer EBITDA 117 Mio Fr. (AWP-Konsens: 109 Mio) EBITDA-Marge 16,8% (AWP-Konsens: 15,5%) Umsatz Surface Solutions 323 Mio Fr. (AWP-Konsens: 328 Mio) Umsatz Polymer Processing 372 Mio Fr. (AWP-Konsens: 374 Mio) Unterbrechungen in Lieferkette bei Surface Solutions bis H122 2021: Bestätigen Umsatz ca. 2,65 Mrd Fr. - EBITDA-Marge rund 16,5% CTO Helmut Rudigier tritt Ende 2021 in den Ruhestand - Vontobel 9 Mte: Betreute Kundenvermögen 266 Mrd Fr. (Ende Juni: 274,5 Mrd) Vorsteuergewinn deutlich über Vorjahr Nettoneugeldwachstum annualisiert bei 4,3 Prozent Halten an Mittelfristzielen für 2022 fest CFO: Neugelder im Q3 durch einen grossen Outflow im AM beeinflusst Sind gut ins Q4 gestartet - Umfeld ist noch gut "Digital Investing" profitiert von "Rückkehr der Retail-Kunden" - Cassiopea bringt Akne-Mittel Winlevi auf US-Markt - Relief Partner NRx legt weitere Daten zu Corona-Kandidaten Aviptadil vor - WKB: Sandra Lathion wird aus VR ausscheiden wegen Wahl in Raiffesien-VR - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros Bank zahlt Retrozessionen auf eigenen Fonds zurück (60 Mio Fr.) - Raiffeisen nominiert Thomas A. Müller als neuen Verwaltungsratspräsidenten - Sandra Lathion, Martin Sieg Castagnola als weitere VR nominiert - Wahl erfolgt im Rahmen einer ao GV Anfang Dezember 2021 - Swiss 9 Mte: Operativer Verlust 391 Mio Fr. (Verlust VJ: 415 Mio) Umsatz 1,37 Mrd Fr. (VJ 1,54 Mrd) Q3: Kleiner Gewinn von 6,7 Mio Fr. (Verlust VJ: 148 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,9995% - CPH: Nachlass Schnorf-Schmid meldet höheren Anteil von 33,58% - Idorsia: Johnson & Johnson (Cilag) meldet Anteil von 23,15% - Partners Group: Allianz meldet Anteil von 3,0004% - Skan: Prudential meldet via M&G Anteil von 3,09% - SPS: BlackRock erhöht Anteil auf 10,04% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 4,98% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Geberit: Conf. Call zu Ergebnis Q3 (09.00 Uhr) - Oerlikon: Conf. Call zu Ergebnis Q3 (10.30 Uhr) Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis Q3 Investor Day (09.45 - 13.45 Uhr CET) - Addex: Ergebnis Q3 - PEH: Ergebnis H1 - Valiant: Ergebnis 9 Mte - Ypsomed: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Autoneum: Analysten- und Medienanlass (ab 09.00 Uhr) Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Touristische Beherbergungen September 2021 (Donnerstag) - KOF Konjunkturumfragen Oktober (Donnerstag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven Oktober 2021 (Freitag) Ausland: - EUR: Arbeitslosenquote 09/21 (10.00 Uhr) - USA: ADP-Beschäftigung 10/21 (13.15 Uhr) Markit PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung, 14.45 Uhr) ISM Index Dienste 10/21 (15.00 Uhr) Auftragseingang Industrie 09/21 (15.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 09/21 (endgültig, 15.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche, 15.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0584 - USD/CHF: 0,9136 - Conf-Future: +111 BP auf 164,09% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,069% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,86% auf 12'321 Punkte - SLI (Dienstag): +0,65% auf 1'997 Punkte - SPI (Dienstag): +0,68% auf 15'852 Punkte - Dax (Dienstag): +0,94% auf 15'954 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,49% auf 6'927 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)