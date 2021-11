STIMMUNG Die Schweizer Aktienbörse wird am Tag nach dem Entscheid der US-Notenbank, wie erwartet nun mit dem Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik zu beginnen, eigentlich etwas höher erwartet. Doch die Marschrichtung des SMI dürfte letztlich stärker von "einheimischen Ereignissen" bestimmt werden. So verkauft Novartis seine Roche-Inhaberaktien dem Erzkonkurrenten für gut 20 Milliarden Franken. Zudem warten die Anleger gespannt darauf, wie die zukünftige Strategie der Grossbank Credit Suisse aussehen soll.

- SMI vorbörslich: +1,31% auf 12'545,05 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,29% auf 36'158 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,04% auf 15'812 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,93% auf 29'794 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis trennt sich von Roche-Anteil Gesamtpreis der Transaktion 20,7 Mrd. USD Preis von 388,99 USD pro Aktie (356,93 CHF pro Aktie) Für Novartis resultiert aus Verkauf Gewinn von rund 14 Mrd USD Novartis-CEO: Richtiger Zeitpunkt, um Beteiligung zu monetarisieren Roche beabsichtigt nach Vollzug des Rückkaufs Aktien zu vernichten Transaktion führt für alle Anteilsinhaber zu einer Gewinnverdichtung Anteil Stimmrechte des Familien-Pools wird sich auf ca. 67,5% erhöhen Erlangen mit Transaktion "volle strategische Flexibilität" Geplante Rückkauf der Aktien wird mit Fremdmitteln finanziert Ausserordentliche GV am 26. November der Roche-Aktionäre Vorbörsliche Indikation Novartis +2,9% Vorbörsliche Indikation Roche +3,2% - CS Q3: Reingewinn 434 Mio Fr. (Q2: 253 Mio; Q3 2020: 546 Mio) Vorsteuergewinn 1008 Mio Fr. (AWP-Konsens: 831 Mio) Geschäftsertrag 5437 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5123 Mio) Geschäftsaufwand 4573 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4153 Mio) Nettoneugeldzufluss 5,6 Mrd Fr. (VJ +18,0 Mrd) Verwaltete Vermögen Ende Sept 1623 Mrd Fr. (Ende Juni: 1632 Mrd) Belastung aus Mosambik-Fall 214 Mio Fr. Aufwendungen für bedeutende Rechtsstreitigkeiten von 564 Mio Fr. CS gibt neue Strategie und Organisationsstruktur bekannt führt Wealth-Management in einer globalen Division zusammen Neu 4 Divisionen: Wealth-Man., Investment Bank, Swiss Bank und Asset M. organisiert Bereiche IT und Operations neu Priorisierung des Risikomanagements Klare Finanzziele für jede der neuen Divisionen für 2022 bis 2024 Wachstumsinvestitionen von 1-1,15 Mrd Fr. pro Jahr von 2022 bis 2024 Restrukturierungskosten von rund 400 Mio zw. Q4 2021 und 2022 Ziel, bis 2024 Cost-Income-Ratio bei rund 70% Wealth Management verwaltete Vermögen bis 2024 rund 1,1 Bio (+200 Mrd) Q4: Reinverlust erwartet Erwartet im Q4 Goodwill-Wertberichtigung von rund 1,6 Mrd Fr Goodwill-Wertberichtigung v.a. wegen Donaldson, Lufkin & Jenrette Neu gibt es "Chief Technology and Operations Officer" (Operations und IT) CEO: Dank strategischer Überprüfung klare und überzeugende Stossrichtung CFO: Hoffe auf weiteren Rückerhalt aus Archegos-Verlusten Umfang und Timing weiterer Archegos-Rückerhalt schwierig bestimmbar Haben für York Capital noch Wert von unter 200 Mio in Bilanz Rückfahren von Prime Business kostete rund 300 Millionen an Erträgen VRP: Bedeutung von Rechenschaftspflicht/Verantwortung soll gestärkt werden Vorbörsliche Indikation -0,6% - Adecco-Übernahmeziel Akka Q3: Umsatz 371,8 Mio EUR (+5,9%) - Addex Q3: Reinergebnis -3,6 Mio Fr. (VJ -3,3 Mio) Liquide Mittel 15,5 Mio Fr. (Ende Q2: 18,1 Mio) - Autoneum: legt neue Mittelfristziele vor - EBITDA-Marge von 13% Dividendenzahlung von mind. 30% des zurechenbaren Gewinns - Valiant 9 Mte: Konzerngewinn 88,6 Mio Fr. (VJ 87,6 Mio) Geschäftserfolg 108,7 Mio Fr. (VJ 108,1 Mio) Betriebsertrag 316,9 Mio Fr. (VJ 313,6 Mio) 2021: Erwarten weiter Konzerngewinn im Rahmen des Vorjahres - Ypsomed H1: Umsatz 222,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 213,9 Mio) EBIT 10,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9,9 Mio) Reingewinn 7,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,8 Mio) 21/22: Erhöhen Ausblick für EBIT auf gegen 30 Mio Fr. Erwarten min. zweistelliges Umsatzwachstum auf Gruppenebene Erwarten mit eigenen Pen-Systemen Wachstum von rund 20% - Also übernimmt italienische Executive S.p.A. - Meyer Burger und Nachhaltigkeitsbank GLS spannen zusammen - Mobimo schlägt Stéphane Maye zur Wahl in Verwaltungsrat vor - New Value plant einen Neustart als operatives Unternehmen - Obseva Q3: Nettoergebnis +0,8Mio USD (VJ -24,4 Mio) - PEH H1: Halbjahresergebnis 55,2 Mio EUR (VJ -12,2 Mio) - Relief Therapeutics unternimmt ersten Schritt zur Schaffung von ADR-Programm - Santhera ernennt Stephanie Brown zum President North America und GL-Mitglied NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - US: Fed - Anleihekäufe werden um 15 Mrd USD monatlich reduziert sind bereit Tempo der Käufe bei Bedarf anzupassen Inflation ist hoch - überwiegend vorübergehende Faktoren denke nicht, dass es ein guter Zeitpunkt für Zinserhöhung ist WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Bestinver Gestion senkt Anteil unter 3% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3% - Partners Group: Allianz meldet Anteil von 2,9999% - Relief Therapeutics meldet Eigenanteil von 9,404%/22,57%: - Skan: M&G meldet via Prudential Anteil von 3,09% - SPS: BlackRock senkt Anteil auf 9,9997% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,96% - Wisekey meldet Eigenanteil von 9,83%/81,49% - Youngtimers: Aleks Rubin senkt auf 3,87% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Credit Suisse: Investor Day (09.45 - 13.45 Uhr CET) - Ypsomed: MK Ergebnis H1 (10.30 Uhr) - Autoneum: Analysten- und Medienanlass (ab 09.00 Uhr) Freitag: - Keine Termine Montag: - Lem: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Touristische Beherbergungen September 2021 (08.30 Uhr) - KOF: Konjunkturumfragen Oktober (09.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober (09.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven Oktober 2021 (Freitag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2021 (Montag) Ausland: - DE: PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr) - EZ: PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) Erzeugerpreise 09/21 (11.00 Uhr) - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (13.30 Uhr) Handelsbilanz 09/21 (13.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Hiag (Bezugsfrist 4. bis 12. November) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.24 Uhr) - EUR/CHF: 1,0573 - USD/CHF: 0,9132 - Conf-Future: -2 BP auf 164,07% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,124% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,51% auf 12'383 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,54% auf 2'008 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,63% auf 15'952 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,03% auf 15'960 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,34% auf 6'951 Punkte

