STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird wenig verändert gesehen. Vor dem am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden US-Arbeitsmarktbericht dürften die Anleger einen Gang zurückschalten. Allerdings werden die Ereignisse vom Vortag - der Aktienverkauf von Novartis an Roche und der Investorentag der Credit Suisse - wohl noch etwas nachwirken.

- SMI vorbörslich: +0,07% auf 12'411,76 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,09% auf 36'124 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,81% auf 15'940 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,61% auf 29'612 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht mit Iptacopan primäre Endpunkte in Phase-II-Studie - SGS unterzeichnet nachhaltigkeitsorientierte Kreditfazilität über 1 Mrd. EUR - Achiko startet mit Entwicklung eines Diagnosetests zum Dengue-Fieber - Dormakaba übernimmt französische Fermatic Gruppe (Umsatz 30 Mio Fr.) - Relief: FDA lehnt Notfallzulassung für Corona-Mittel Aviptadil vorerst ab - Wisekey erneuert 27001-Zertifizierung - Zehnder schlägt Sandra Emme für Wahl in Verwaltungsrat vor - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burckhardt: AVGP (Mondrian) senkt Anteil auf 4,99% - SPS: BlackRock meldet Anteil von 10,01% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,02% - Temenos: BlackRock meldet zuletzt Anteil von 4,96% - Vontobel: UBS Fund Management senkt Anteil auf <3% PRESSE FREITAG - Keine relevanten News ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Lem: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Dienstag: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q3 - PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 9.30 Uhr) - Bobst: Analysten- und Medienanlass (10.30 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2021 (Montag) Ausland: - EU: Einzelhandelsumsatz 09/21 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 10/21 (13.30 Uhr) Konsumentenkredite 09/21 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Hiag (Bezugsfrist 4. bis 12. November) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0545 - USD/CHF: 0,9124 - Conf-Future: +91 BP auf 164,98% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,126% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,16% auf 12'403 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,25% auf 2'013 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,42% auf 16'019 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,44% auf 16'030 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,53% auf 6'988 Punkte

