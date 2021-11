STIMMUNG - Aufgrund uneinheitlicher Vorgaben aus den USA wird die Schweizer Börse zunächst wenig verändert gesehen. Der Markt befindet sich laut Händlern aber nach der jüngsten Gewinnserie in einem guten Momentum und steuert auf den sechsten Wochengewinn infolge zu. Zudem dürften die sehr guten Zahlen des Luxusgüterherstellers Richemont für eine positive Stimmung sorgen. - SMI vorbörslich: +0,43% auf 12'474,19 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,44% auf 35'921 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,52% auf 15'704 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,13% auf 29'610 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont H1: Umsatz 8907 Mio EUR (AWP-Konsens: 8674 Mio) EBIT 1949 Mio EUR (AWP-Konsens: 1496 Mio) EBIT-Marge 21,9% (AWP-Konsens: 17,3%) Reingewinn 1249 Mio EUR (AWP-Konsens: 1175 Mio) Organisches Wachstum 65% (AWP-Konsens: +60,2%) Gespräche mit Farfetch über den Ausbau Partnerschaft Diskutieren mit Farfetch über Investition in YOOX NET-A-PORTER YOOX NET-A-PORTER soll keine kontrollierenden Aktionäre mehr haben vorbörsliche Indikation +5,1% - EU-Ausschuss empfiehlt Zulassung von Roche-Covid-Medikament Ronapreve - Vifor-JV VFMCRP erhält CHMP-Empfehlung für Tavneos bei Autoimmunerkrankungen vorbörsliche Indikation +1,6% - Zurich Insurance kauft kleine texanische Versicherung SIS - LM Group Q3: Umsatz 55,0 Mio EUR (VJ 34,4 Mio) Bereinigter EBITDA 12,6 Mio EUR (VJ 3,2 Mio) Reinergebnis 9,1 Mio EUR (VJ -18,2 Mio) Bruttoreisevolumen 456,0 Mio EUR (VJ 280,3 Mio) Q3 markiert Wendepunkt, positiver Trend auch in ersten Tagen von Q4 2021: Sehen positive Tendenz für das Schlussquartal - Cicor macht Peter Neumann zum neuen CFO - Anreizprogramm für Management - TX-JV Marketplace mit Ringier, Mobiliar und General Atlantic wird lanciert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram meldet Eigenanteil von 5,02%/14,05% - Cembra: Swisscanto Fondsleitung AG senkt Anteil auf <3% - Holcim: Dodge & Cox meldet Anteil von 3,01% - Kardex: BURU Holding AG verringert Anteil leicht auf 22,15% - LM Group: Carlo Micheli verringert Anteil auf <3% - Logitech: Blackrock meldet Anteil von 9,9% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,93% - Skan: M&G Plc reduziert Anteil auf <3% - SPS: Blackrock meldet Anteil von 9,92% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Richemont: Conf. Call zu H1-Resultat Montag: - Sonova: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30/13.00 Uhr) - Allreal: Investorentag - Comet: Virtual Capital Markets Day (09.30 - 12.00 Uhr) - Dormakaba: Capital Markets Day Dienstag: - Orascom DH: Ergebnis Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr) - On Holding AG: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2021 (08.30) - BFS: Schweizerischer Immobilienpreisindex (IMPI) im Q3 (Dienstag) Ausland: - EUR: Industrieproduktion 09/21 (11.00 Uhr) - USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Hiag (Bezugsfrist 4. bis 12. November) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0554 - USD/CHF: 0,9223 - Conf-Future: -62 BP auf 164,36% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,135% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,16% auf 12'421 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,34% auf 2'015 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,17% auf 16'026 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,10% auf 16'083 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,20% auf 7'060 Punkte

