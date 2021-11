STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag erneut kaum bewegt in den Handel starten. Bereits zum Wochenstart hatte der Leitindex keine klare Richtung gefunden. Nach sechs Gewinnwochen in Folge sei die Luft etwas raus, hiess es dazu. Die Vorgaben werden derweil als verhalten bezeichnet.

- SMI vorbörslich: -0,07% auf 12'508,29 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,04% auf 36'087 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,04% auf 15'854 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,11% auf 29'808 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan kauft US-Duftstofffirma Custom Essence Custom Essence beschäftigt 70 MA mit Umsatz von rund 40 Mio USD - Orascom DH Q3: Reinergebnis 3,7 Mio Fr. (VJ -8,3 Mio) Gesamtertrag 145,9 Mio Fr. (VJ 96,4 Mio) Adj. EBITDA 35,5 Mio Fr. (VJ 13,3 Mio) Q4: Rechnen mit weiterer Erholung für Hotels - Keine Guidance - Genolier legt Grundstein für medizinischen Forschungshub am Genfersee - Basilea reicht Antrag für Krebskandidaten BAL0891 ein - Cosmo hält nach prov. Zwischenergebnis 76,5% an Cassiopea - Hiag schliesst Kapitalerhöhung im Maximalumfang ab von 156 Mio Fr.ab - Molecular Partners: ACTIV-3 Corona-Studie erreicht Ziele nicht - Spice Private Equity: UEK befreit Grossaktionäre von Pflichtangebot - Sulzer: VR-Präsident Peter Löscher steht an nächster GV nicht zur Wiederwahl - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Hilti kauft für 300 Mio USD amerikanische Fieldwire - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Bell: J Safra Sarasin Investmentfonds AG meldet Anteil von 3,127% - Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 5,43% - SIG Combibloc: Ameriprise Financial, Inc. meldet Anteil von 3,17% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Orascom DH: Conf. Call Q3 (15.00 Uhr) - On Holding AG: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) Mittwoch: - Datacolor: Dividende/Geschäftsbericht 2020/21 - Aevis: Umsatz Q3 - Klingelnberg: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - GV: Aryzta Donnerstag: - Holcim: Capital Markets Day - Zurich Insurance: Investor Day (ab 14.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Schweizerischer Immobilienpreisindex (IMPI) im Q3 (08.30 Uhr) - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2021 (Donnerstag) - BFS: Industrieproduktion Q3 (Donnerstag) Ausland: - EUR: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung, 11.00 Uhr) - USA: Einzelhandelsumsatz 10/21 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 10/21 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 10/21 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 10/21 (15.15 Uhr) NAHB-Index 11/21 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche, 22.30 Uhr) SONSTIGES - SIX: Kotierung und Handel von SPACs ab Dezember in der Schweiz möglich - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo ,siehe oben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0519 - USD/CHF: 0,9248 - Conf-Future: +7 BP auf 164,39% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,153% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,01% auf 12'517 Punkte - SLI (Montag): -0,04% auf 2'035 Punkte - SPI (Montag): -0,05% auf 16'135 Punkte - Dax (Montag): +0,34% auf 16'149 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,53% auf 7'129 Punkte

