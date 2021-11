STIMMUNG Die Schweizer Börse dürfte gemäss den Indikationen von Julius Bär verhalten freundlich in die neue Woche starten. In Gipfelnähe wird die Luft aber zusehends dünner, erklärten Börsianer mit Blick auf die zuletzt erreichten Rekordstände. Für Verunsicherung sorgen nicht zuletzt die steigenden Corona-Infektionen in Europa.

- SMI vorbörslich: +0,12% auf 12'560,37 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,75% auf 35'602 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,40% auf 16'057 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,09% auf 29'774 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS: Colm Kelleher als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen Lukas Gähwiler als neuer Verwaltungsrat vorgeschlagen Bank gerät wegen Kabila-Korruptionsfall in Kritik (TA) Vorbörsliche Indikation +0,1% - Julius Bär 10 Mte: Verwaltete Vermögen 484 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 493 Mrd) Netto-Neugeldwachstum annualisiert 4,4 % Bruttomarge über 82 BP (AWP-Konsens: 83,7 BP) Cost/Income-Ratio 63% (AWP-Konsens: 62,4%) CET1 Kapitalquote 16,7% (Ende H1: 16,7%) Abschwächung Kundenaktivität setzte sich bis in Oktober fort Rechnen Anfang 2020 festgelegte Mittelfristziele zu erreichen November deutet auf mögliche Erholung in den letzten 2 Mte hin Vorbörsliche Indikation -0,2% - Vifor stärkt Position im Markt für Nierenbehandlungen mit Zukäufen Sanifit-Kaufpreis enthält Vorauszahlung von 205 Mio Eur + Meilensteine Inositec-Kaufpreis enthält Vorabzahlung 20 Mio Fr.+Earn-Out-Zahlungen Vorbörsliche Indikation +0,8% - Alcon-Chef sucht nach Ivantis-Zukauf nach weiteren Übernahmen (FuW) - Schindler-CEO: Schindler kommt trotz SFS-Mandat an erster Stelle (CH Media) - Sika baut Produktionskapazitäten in China aus - Cicor begibt Wandelanleihe von bis zu 60 Millionen Franken - Obseva: ernennt Stephanie Brown zum Mitglied des Verwaltungsrats FDA nimmt Zulassungsantrag für Linzagolix zur Prüfung an - Wisekey verlängert Liefervertrag mit HID Global NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bobst: Convention dactionnaires meldet Anteil von 53,42% - Forbo: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von 3,02% - IGEA Pharma: Pierpaolo Cerani meldet Anteil von 9,07% - Klingelnberg: J Safra Sarasin Investmentfonds AG erhöht Anteil auf 5,74001% - Peach Property: Blackrock meldet Anteil von 2,94% PRESSE MONTAG - Novartis-Tochter Sandoz weckt Interesse der Biontech-Grossaktionäre (HB) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Clariant: Capital Market Day - U-blox: Capital Markets Day Mittwoch: - Inficon: Technology Day - New Value: ao GV (Änderung Firmennamen und Geschäftszweck) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index November (Mittwoch) Ausland: US: CFNA-Index 10/21 (14.30) Wiederverkäufe Häuser 10/21 (16.00) EU: Verbrauchervertrauen 11/21 (16.00, vorab) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Nachfrist 19.11.-2.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 1,0482 - USD/CHF: 0,9298 - Conf-Future: +42 BP auf 165,45% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,151% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,07% auf 12'545 Punkte - SLI (Freitag): -0,18% auf 2'033 Punkte - SPI (Freitag): -0,08% auf 16'109 Punkte - Dax (Freitag): -0,38% auf 16'160 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,42% auf 7'112 Punkte

