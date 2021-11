STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für Dienstag ein Rutsch unter die 12'500-Punkte Marke ab. Insgesamt wird der Leitindex SMI mit Abgaben zum Handelsstart erwartet, wie die aktuellen Indikationen zeigen. Nach sieben Gewinnwochen in Folge und neuen Rekordständen am vergangenen Donnerstag sprechen Händler von einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Die Vorgaben sprechen ebenfalls für einen eher verhaltenen Start in den Handel.

- SMI vorbörslich: -0,63% auf 12'431 Punkte (08.00 Uhr) - DJIA: +0,05% auf 35'619,25 Punkte - Nasdaq Comp: +1,26% auf 15'854,76 Punkte - Nikkei 225: Feiertag, Börse geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel: Stefan Paul wird per 1. August 2022 CEO Bisheriger CEO Trefzger tritt aus verständlichen, privaten Gründen zurück Trefzger wechselt danach in den Verwaltungsrat - Clariant nennt an Investorentag neue Finanzziele 2025 Umsatzwachstum CGAR von 4-6% angestrebt EBITDA-Marge von 19-21% anstrebt Selektive Ergänzungsakquisitionen geplant Umwandlungsrate des freien Cashflows von rund 40% bis 2025 Kosteneinsparungen von weiteren 60 Mio in weitergef. Bereichen Capex wird bis 2025 wieder auf 280-320 Mio pro Jahr zurückgehen CEO: Mit 4-6% wachsen wir schneller als der Gesamtmarkt Sind sicher, dass wir Rohstoffpreise kompett weiterreichen können - Kardex erhöht Finanzziele anlässlich eines Investorentages Wachstum über Zyklen von 5-7 Prozent erwartet Nach Investitionsphase höhere Profitabilität erwartet EBIT-Zielspanne neu bei 10 bis 14% (bisher >6%) Rocket Solution, Robomotive, Kardex Autostore belasten Ergebnis noch Maximaler Verschuldungsgrad von 2,5x EBITDA angestrebt Ausschüttungsquote weiterhin bis zu 75% des operativen Gewinns - U-Blox bestätigt am IR-Day die Finanzziele 2021: Weiter Umsatz +15-19%; EBITDA-Marge 16-20%; EBIT-Marge 6-9% erw. Profitieren von starker Erholung und haben rekordhohe Aufträge Schauen uns laufend nach Übernahmemöglichkeiten um Spüren Versorgungsengpässe am Markt für elektronische Bauteile Rechnen künftig mit weiterem Umsatzwachstum Werden Dividendenzahlungen wieder aufnehmen Vorbörsliche Indikation: +1,5% - Burckhardt Compression ernennt Fabrice Billard per 1.4.22 zum neuen CEO Heutiger CEO Marcel Pawlicek zur Wahl in den VR vorgeschlagen - Implenia gewinnt in Lausanne Auftrag mit Volumen von 200 Millionen Franken - Santhera und Partner Reveragen erzielen positive Ergebnisse mit Vamorolone - Wisekey 2021: Umsatz von 20 Mio USD erwartet (bisher 22 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Highlight Communications steigert Umsatz nach neun Monaten um 14% (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Schweizerische Mobiliar Genossenschaft meldet Anteil von <3% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,96% - V-Zug: Vontobel Fonds Services AG meldet Anteil von 3,0066% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Clariant: Capital Market Day - U-blox: Capital Markets Day Mittwoch: - Inficon: Technology Day - New Value: ao GV (Änderung Firmennamen und Geschäftszweck) Donnerstag: - Swiss Life: Investor Day (ab 13.00 Uhr) - Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 - Calida: Capital Markets Day (ab 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index November (Mittwoch) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (10.00 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (vorab; 15.45 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 11/21 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Nachfrist läuft bis 2.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0480 - USD/CHF: 0,9318 - Conf-Future: -6 BP auf 165,39% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,197% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,27% auf 12'511 Punkte - SLI (Montag): -0,48% auf 2'023 Punkte - SPI (Montag): -0,44% auf 16'039 Punkte - Dax (Montag): -0,27% auf 16'116 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,10% auf 7'105 Punkte

