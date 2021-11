STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag an seine leichte Stabilisierung vom Vortag anknüpfen und mit knappen Gewinnen in den Handel starten. Die Vorgaben aus Übersee liefern dabei kaum Unterstützung.

- SMI vorbörslich: +0,40% auf 12'445,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,03% auf 35'804 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,44% auf 15'845 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,67% auf 29'499 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life setzt sich in neuem Programm neue Finanzziele bis 2024 setzt weiterhin auf Forcierung des Fee-Geschäfts 2024: Fee-Ergebnis 850-900 Mio Fr erwartet (2020: 601 Mio) Streben Eigenkapitalrendite zwischen 10 und 12% an (zuvor 8-10%) Ziel SST-Quote 140-160% - Ausschüttung >60% (bisher 50-60%) CEO: Ergreifen Chancen, um profitabel zu wachsen plant Aktienrückkauf im Umfang von 1 Mrd Fr. Cash-Überweisungen 2,8 bis 3,0 Mrd Fr. von 2022 bis 2024 vorbörsliche Indikation +1,9% - Zurich platziert nachrangige Anleihe in Höhe von 500 Mio USD - Calida: Konsolidierung durch Akquisitionen im Wäsche- und Lingeriesegment Bis 2026 Verdopplung des org. Wachstums auf 4-6 Prozent p.a. Bis 2026 EBIT-Marge von 10 Prozent Kontinuierlichen Steigerung der Dividende angestrebt Mind. Hälfte des bereinigten Free Cashflows soll ausgeschüttet werden 2021: Nettoumsatz von 285 Mio Fr. erwartet (+15%) EBIT-Marge von ca. 8% erwartet - Carlo Gavazzi H1: Umsatz 92,6 Mio CHF (angekündigt rund 92 Mio; VJ 69,3 Mio) EBIT 15,9 Mio Fr. (angekündigt 15 Mio; VJ 6,0 Mio) Reingewinn 11,2 Mio Fr. (angekündigt 11 Mio; VJ 3,1 Mio) Lieferkettenprobleme schwer auf eigenes Geschäft abschätzbar Engpässe dürften vorübergehend bleiben und sich nicht festigen - Inficon will Produktion bis 2023 über 50 Prozent steigern - New Value wird zur Talenthouse AG - GV stimmt Änderungen zu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Raiffeisen: Martin Sieg Castagnola zieht Kandidatur als VR zurück Rückzug Sieg Castagnolas aus gesundheitlichen Gründen trennt sich von IT-Chef Rolf Olmesdahl Robert Scheich übernimmt Funktion von Olmesdahl interimistisch Olmesdahl steht bis Ende Januar 2022 zur Verfügung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Blackrock senkt Anteil leicht auf 4,88% - Evolva: 3V Asset Management AG meldet Anteil von 3,62% - Kardex: Alantra Eqmc Asset Management verringert Anteil auf 4,95% - Leonteq: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,42% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,11% - Partners Group: Allianz Se meldet Anteil von 3,006% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swiss Life: Investor Day (ab 13.00 Uhr) - Calida: Capital Markets Day (ab 14.00 Uhr) Freitag: - Dottikon ES: Ergebnis H1 - Roche: aoGV zu Aktiendeal mit Novartis (10.30 Uhr) Montag - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BIP Q3 2021 (Freitag) - Beschäftigungsbarometer Q3 (Freitag) - Parahotellerie im 3. Quartal 2021 (Freitag) Ausland: - EU: EZB Sitzungsprotokoll 28.10.21 (13.30 Uhr) SONSTIGES - US: Feiertag, Börse HEUTE geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Nachfrist 19.11.-2.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0464 - USD/CHF: 0,9330 - Conf-Future: -28 BP auf 164,13% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,124% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,23% auf 12'396 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,21% auf 1'999 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,13% auf 15'838 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,37% auf 15'878 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,03% auf 7'042 Punkte

