STIMMUNG Am Schweizer deutet sich zum Wochenstart eine feste Eröffnung an. Händler verweisen auf die jüngsten Schlagzeilen zur Coronavirus-Variante Omikron. So deute ein Artikel des südafrikanischen Medical Research Council darauf hin, dass die Omikron-Symptome milder seien als bei anderen Varianten. Das scheine Investoren in Europa zu beschwichtigen, heisst es von Händlerseite. Entsprechend würden europaweit Kursgewinne zum Handelsstart erwartet. Auch für die Wall Street zeichnet sich anhand der Futures eine Kehrtwende von den Verlusten der Vorwoche ab.

- SMI vorbörslich: +0,86% auf 12'279,92 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,17% auf 34'580 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,92% auf 15'085 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,36% auf 27'927 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS-Osram-CEO will Unternehmen mit Devestitionen stärken (Interview FuW) - Givaudan schliesst Übernahme von US-Duftstofffirma Custom Essence ab - UBS Switzerland: Markus Ronner als VR-Präsident vorgeschlagen - Roche: Paul Bulcke tritt nicht mehr zur Wiederwahl für VR an Jemilah Mahmood soll neu in den VR gewählt werden lanciert SARS-CoV-2 & Flu A/B Rapid Antigen Test Vorbörsliche Indikation: +2,1% - BKW: CEO Suzanne Thoma tritt zurück - Sulzer: Suzanne Thoma soll neue VR-Präsidentin werden CEO Greg Poux-Guillaume tritt zurück per Anfang 2022 Frédéric Lalanne wird neuer CEO Tim Schulten wird neuer Divisionsleiter Services - OC Oerlikon: Verwaltungsrätin Suzanne Thoma verzichtet 2022 auf Wiederwahl - Gurit-CEO: Windbranche dürfte 2022 eher moderat wachsen (Interview Cash) - Metall Zug: Heinz Buhofer und Peter Terwiesch treten nicht zur Wiederwahl an - Molecular Partners präsentiert Daten zu Corona-Kandidaten Ensovibep - New Value soll Zahlungsverpflichtung des Grossaktionärs nachkommen - TX Group organisiert sich neu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Saxo Bank Schweiz ernennt George Falkner zum neuen CEO PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - SNB: Vizepräsident Fritz Zurbrügg geht Mitte 2022 in Ruhestand WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Relief meldet Eigenanteil von 6,871%/28,136% - UBS meldet Eigenanteil von 8,56%/5,09% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Sulzer: Conf. Call zu Chefwechsel (14.00 Uhr) Dienstag: - Schaffner: Ergebnis 2020/21 - ABB: Capital Markets Day - Cembra: Investor Day - Datacolor: GV Mittwoch: - Barry Callebaut: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven November 2021 (Dienstag) Ausland: - EU: Sentix Investorvertrauen 12/21 (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Nachfrist 19.11.-2.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.12.21 - Datacolor (35,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0391 - USD/CHF: 0,9210 - Conf-Future: +23 BP auf 166,49% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,257% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,01% auf 12'176 Punkte - SLI (Freitag): -0,21% auf 1'961 Punkte - SPI (Freitag): -0,13% auf 15'541 Punkte - Dax (Freitag): -0,61% auf 15'170 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,44% auf 6'766 Punkte

