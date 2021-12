STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Dienstag auf weitere Kurgewinne - wenn auch mit etwas gedrosseltem Tempo. Zum Wochenstart hatte der Leitindex SMI in einer kräftigen Erholung die Marke von 12'300 Punkten zurückerobert und sogar kurzzeitig über 12'400 Zählern notiert. Eine ähnlich kräftige Erholung hat zum Wochenstart auch die Wall Street vollzogen. Die asiatischen Börsen nehmen am Dienstagmorgen den Faden auf und ziehen aktuell ebenfalls kräftig an. - SMI vorbörslich: +0,52% auf 12'439,91 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,87% auf 35'227 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,93% auf 15'225 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,89% auf 28'456 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: präsentiert Finanzziele anlässlich CMD strebt Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 4-7% an (bisher 3-5%) will Umsatzqualität verbessern Zielvorgabe für EBITA-Marge angehoben auf mindestens 15% ab 2023 Umsatzwachstum 3-5% organisch und 1-2% akquisitionsbedingt Erwarten positive Marktdynamik im 2022 Aufragssituation weiterhin robust Planen fünf oder mehr kleinere/mittlere Akquisitionen pro Jahr Rund 60% der Divisionen im Wachstumsmodus Prioritäten bei Kapitalallokation unverändert Devestition Power Conversion für H2 2022 geplant Kotierung E-Mobility an SIX im H1 2022 möglich Würden bei E-Mobility-IPO Mehrheit behalten CEO: Sind noch nicht da, wo wir sein wollen Fokus auf Verantwortlichkeit, Transparenz und Schnelligkeit vorbörsliche Indikation +1,4% - Roche veröffentlicht neuesten Algorithmus für die digitale Pathologie hat Rückkauf der Roche-Aktien von Novartis vollzogen - SGS kündigt die Übernahme von Quay Pharmaceuticals Limited an - Dätwyler übernimmt Yantai Xinhui Packing mit Jahresumsatz von 15 Mio Fr. - Cembra: Streben 2022/23 Eigenkapitalrendite von 13-14% an - über 15% ab 2024 Tier 1-Kapitalquote von über 17% angestrebt Effizienz "erheblich" steigern, in Kerngeschäften schneller wachsen Streben jährliche Kosteneinsparungen von mindestens 30 Mio Fr. an Peter Schnellmann per Anfang Januar 2022 zu Verkaufschef ernannt Daniel Frei und Jerry Fohringer verlassen Geschäftsleitung CEO: Führen Gespräche über Partnerschaften - schreiten gut voran Planen eigene Kreditkarte mit Weiterentwicklung in Kundennutzen 2021: Dividende von mind. 3,75 Fr. sowie auch für 2022 und danach Stabile Geschäftsentwicklung - Reingewinn 159-162 Mio Fr. präsentiert an IR-Day Strategieupdate 2022-2026 vorbörsliche Indikation +3,4% - Schaffner 2020/21: Umsatz 172,5 Mio Fr. (VJ 171,7 Mio) EBIT 18,2 Mio Fr. (VJ 4,7 Mio) Reingewinn -2,3 Mio Fr. (VJ 2,7 Mio) Auftragseingang 191,0 Mio Fr. (VJ 167,0 Mio) Dividende 9,00 Fr. (VJ 2,00 Fr.) EBIT-Marge 10,9% (VJ 2,7%) Fokus auf das Kerngeschäft EMV-Lösungen 2022: Zielband für den EBIT auf 10 bis 12 Prozent erhöht zuversichtlich fürs neue Geschäftsjahr Normalisierung des zuletzt sehr hohen Auftragseingangs - Bucher: Municipal nimmt IT-Systeme wieder in Betrieb Vorfall ohne materiellen Einfluss auf Geschäftsergebnis 2021 - Cosmo hält nach Umtauschangebot 96,5 Prozent an Cassiopea - Feintool kauft Firma Kienle + Spiess und erhöht dafür Kapital - New Value: Talenthouse.com startet Money-Management-Plattform NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Mit VT5 geht erstes Schweizer Spac an Schweizer Börse - Rhätische Bahn erwartet einen Verlust im zweiten Corona-Jahr PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote November 2,5% (VM 2,5%), saisonbe. 2,5% (VM 2,7%) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Group AG meldet Anteil von 8,91%/1,81% - Cicor: Gruppe um Paul Chaplin meldet Anteil von 5,46% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,07% - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 4,98% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von zuletzt 2,96% - Wisekey: Moez Kassam steigert Anteil auf 16,57% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Cembra: Investor Day (ab 09.00 Uhr) - Schaffner: BMK 2020/21 (10.30 Uhr) - ABB: Capital Markets Day (12.00 bis 17.00 Uhr) - GV: Datacolor Mittwoch: - Santhera: Ausblick 2022 (Conf. Call 15.00 Uhr) - GV: Barry Callebaut Donnerstag: - TX Group: Capital Market Day - GV: SHL WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Dezember 2021 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/21 (11.00 Uhr) - EU: BIP Q3/21 (3. Veröffentlichung; 11.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 10/21 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 10/21 (21.00 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Abwicklung per 17.12. geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 (Bookbuilding ab 9.12.; IPO für 15.12. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.12.21 - Datacolor (35,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,04475 - USD/CHF: 0,92499 - Conf-Future: +68 BP auf 166,98% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,28% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,64% auf 12'375 Punkte - SLI (Montag): +1,57% auf 1'992 Punkte - SPI (Montag): +1,55% auf 15'782 Punkte - Dax (Montag): +1,39% auf 15'381 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,48% auf 6'866 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)