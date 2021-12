STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zu Wochenschluss ernuet mit einer abwartenden Haltung in den regulären Handel starten. Denn die Anleger harren den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten.

- SMI vorbörslich: -0,10% auf 12'594,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,00% auf 35'755 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,71% auf 15'517 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +NA% auf 28'438 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Vifor und Partner Angion erreichen Ziele mit Transplantations-Kandidat nicht Pharma und Partner Angion legen Daten zu Phase-II mit ANG-3777 vor ernennt Hervé Gisserot zum Chief Commercial Officer vorbörsliche Indikation -2,2% - Swiss Re verkauft ElipsLife an Swiss Life International Swiss Re und Swiss Life gehen zu ElipsLife langfristige Kooperation ein - Novartis und Forendo schliessen Lizenzvereinbarung über Gewebshormone ab CEO: Möglicher Verkauf von Sandoz stösst auf Interesse - Umweltorganisationen warnen vor grösserer Gefahr von Lonza-Deponie - Givaudan schliesst Übernahme von US-Unternehmen DDW ab - Asmallworld: Neu 14-14,5 Mio. Fr. Umsatz erwartet (zuvor: 13-14 Mio) erhöht die Umsatzprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr - Edisun hebt Funktion des CEO auf - CEO verlässt Unternehmen, VRP übernimmt erwirbt von Smartenergy eine Pipeline mit 17 Photovoltaik-Projekten Finanzierung erfolgt in bar und eigenen Aktien aus Kapitalerhöhung - Medacta: Deutsche Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein gegen Medacta Auch Verfahren gegen Francesco Siccardi und Jörg Häfner eingestellt - Mobilezone: Veränderung in der Konzernleitung Chief Digital Officer Jens Barth geht per 30. April 2022 Ruben Lehmann kommt in Geschäftsleitung in der Schweiz Sascha Hancke und Mathias Sieg ziehen in GL in Deutschland ein - Varia US: Entscheid basiert auf der "sehr positiven" Geschäftsentwicklung Ausschüttungsniveau soll in den nächsten Jahren beibehalten werden will für 2021 Dividende von 3 CHE je Aktie vorschlagen - Meyer Burger: Daniel Menzel wird COO und Moritz Borgmann CCO Sehen uns nun gut aufgestellt für Wachstumskurs in Europa/USA - Also übernimmt IT-Sparte von Ramiris in Ungarn - Obseva stellt Daten zu Produktkandidaten Linzagolix an mehreren Anlässen vor - Relief: Partner NRx einigt sich auf Entwicklungspfad für Aviptadil in Ungarn - SHL-Aktionäre verweigern Freistellungserklärung für Management und VR NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Group AG meldet Anteil von 8,58%/1,79% - Blackstone Res.: Christopher Brown steigert Anteil auf 34,4% - Burckhardt: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,02% - Cassiopea: Cosmo meldet Anteil von 96,48%; Mauro Severino Ajani <3% - Cembra: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von 3,0539% - Evolva meldet Eigenanteil von 3,7%/46,24% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Wisekey: Joao Carlos Creus Moreira/Peter Ward melden Anteil von 38,89% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - UBS: Prozess in Frankreich (Urteil 2. Instanz erwartet) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2021 (17.40 Uhr) - Wisekey: Investorentag (ab 16 Uhr MEZ) Dienstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2021 (Dienstag) Ausland: - US: Verbraucherpreise 11/21 (14.30 Uhr) Realeinkommen 11/21 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Abwicklung per 17.12. geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 (Bookbuilding ab 9.12.; IPO für 15.12. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0448 - USD/CHF: 0,9250 - Conf-Future: +69 BP auf 164,35% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,282% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,08% auf 12'608 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,01% auf 2'034 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,11% auf 16'104 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,30% auf 15'639 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,09% auf 7'008 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)