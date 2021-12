STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart seine freundliche Tendenz fortsetzen. Am vergangenen Freitag war der Leitindex SMI zwar unverändert aus dem Handel gegangen, für die Gesamtwoche steht aber ein Plus von 3,6 Prozent zu Buche. Mit dem freundlich erwarteten Auftakt würde er den Vorgaben aus Übersee folgen. - SMI vorbörslich: +0,44% auf 12'663,75 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,60% auf 35'971 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,73% auf 15'631 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,71% auf 28'640 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse ernennt Francesco De Ferrari zum CEO von Wealth Management - CS will Zugang zu Mobiltelefonen ihrer Mitarbeitenden (FT) - Novartis sieht Nutzen von Scemblix auch in Nachbetrachtung bestätigt stellt Daten zu CAR-T-Zelltherapie Kymriah an Fachkongress vor stellt weitere Daten zu CAR-T-Zelltherapie an Fachkongress vor - Roche: Immuntherapie zeigt gute Ansprechraten bei Lymphdrüsen-Krebs lanciert Sequenzierungstechnologie Avenio Edge Systems sieht Profil von Blutermittel Hemlibra durch neue Daten untermauert vorbörsliche Indikation +1,0% - CSL bestätigt Verhandlungen mit Vifor Pharma vorbörsliche Indikation +5,4% - Bosssard: Leiter Zentraleuropa verlässt Unternehmen im Frühjahr - Forbo beendet Aktienrückkaufprogramm - Idorsia setzt Studie mit Lucerastat zur Behandlung von Morbus Fabry fort - Molecular Partners: Corona-Kandidat erweist sich als wirksam gegen Omikron - ObsEva beruft Will Brown zum neuen Finanzchef - Romande Energie von Alpiq-Gewinnreduktion leicht betroffen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 2,92% - New Value: Roman Scharf meldet 8,65%; Erik J.P. Fällström (via Heracles) <3% - Schaffner: Beat Kähli meldet Anteil von <3%; Buru Holding AG 27,31% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,04% - SoftwareONE senkt Eigenanteil auf <3% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - UBS: Prozess in Frankreich (Urteil 2. Instanz erwartet) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2021 (17.40 Uhr) Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Roche: Update nach ASH 2021 - Molecular Partners: Oncology R&D Day - Santhera: aoGV (10.30 Uhr; Kapitalerhöhung) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2021 (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Abwicklung per 17.12. geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 (IPO für 15.12. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0412 - USD/CHF: 0,9226 - Conf-Future: Unverändert bei 164,35% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,287% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,00% auf 12'608 Punkte - SLI (Freitag): -0,24% auf 2'029 Punkte - SPI (Freitag): -0,07% auf 16'093 Punkte - Dax (Freitag): -0,10% auf 15'623 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,24% auf 6'992 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)