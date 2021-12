STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird nach dem von der Wall Street positiv aufgenommenen Entscheid der US-Notenbank Fed fester erwartet. Ein Angriff des SMI auf das Rekordhoch scheine nun möglich, heisst es am Markt.

- SMI vorbörslich: +1,24% auf 12'686,56 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,08% auf 35'927 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,15% auf 15'566 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +2,13% auf 29'066 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: startet neues Aktienrückkaufprogramm über 15 Mrd USD Aktienrückkauf wird mit Erlös aus Roche-Anteilsverkauf finanziert Ende des Programms für 2023 erwartet - Straumann: Streben Umsatz von 5 Milliarden bis 2030 an Streben jährliche organische Wachstumsrate von 10% an bis 2030 jährliche Kern-EBIT-Marge von 25 bis 30 Prozent angestrebt Werden weiterhin jährlich guiden; wollen Bruttodividende erhöhen Wollen Fokus von Produkt- zu Kundenorientierung verschieben - Swiss Re ernennt Pravina Ladva als "Group Chief Digital & Technology Officer" reorganisiert Group Operations - Vifor Pharma trennt sich von Herstellungsanlagen - Fokus auf Kerngeschäft - Vontobel übernimmt UBS Swiss Financial Advisers Abschluss der Transaktion voraussichtlich im dritten Quartal 2022 Transaktion wird vollständig aus Eigenmitteln finanziert Kombiniertes verw. Vermögen verdoppelt sich auf über 10 Mrd. CHF Übernimmt mit Transaktion 7,2 Mrd verwaltetes Vermögen - GAM: erzielt Vergleich mit der britischen FCA Im Rahmen des Vergleichs wird eine Geldstrafe von 9,1 Mio GPB bezahlt Akzeptieren Feststellungen des FCA vollumfänglich - Ina Invest: übernimmt CERES Group Holding AG mit Entwicklungsareal in Pratteln Stillschweigen zum Kaufpreis - Zahlung teilweise in Aktien Hermann Beyeler wird nach Abschluss 10% der Aktien halten Daniel Baumann wird CFO per 1. Januar 2022 - LUKB plant langfristige Kapitalerhöhung über maximal 500 Mio Franken Kt. Luzern will Bezugsrechte vollständig ausüben - Perrot Duval H1: Reinergebnis -0,7 Mio Fr. (VJ -1,8 Mio) Umsatz 6,1 Mio Franken (VJ 1,3 Mio) 2021/22: Ausgeglichenes Ergebnis erwartet - Arundel-Tochter verlängert Laufzeit der 6,25%-Wandelanleihe bis 31. März 2027 - Relief reicht Registrierungserklärung bei US-Börsenaufsicht SEC für ADRs ein - SHL ernennt Amir Hai zum neuen CFO - Swiss Prime Site übernimmt Real Estate Asset Manager Akara - Tecan: Myra Eskes wird an kommender GV als Verwaltungsrat vorgeschlagen - Vaudoise erwirbt Beteiligung von 20% an SEG Suisse Estate Group - Zur Rose kooperiert mit Schweizerischem Blinden- und Sehbehindertenverband NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 4,91% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,998% - Swissquote: Gruppe A. Said/C. Lorenceau/F. Said meldet Anteil von 3,53% PRESSE DONNERSTAG - Orascom DH wird 2021 schwarze Zahlen schreiben (Luzerner Zeitung) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Straumann: Capital Markets Day (08.30 - 16.00 Uhr, online) - Cicor: ao GV Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Winterprognose 2021 (9.00 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (9.30 Uhr, inkl. Conf. Call) - SNB: Direktinvestitionen 2020 (Freitag) - BFS: Baupreisindex im Oktober 2021 (Montag) Ausland: - EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe/Dienste 12/21 (1. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) - EUR: Handelsbilanz 10/21 (11.00 Uhr) - EUR: Arbeitskosten Q3/21 (11.00 Uhr) - EUR: EZB, Zinsentscheid (13.45 Uhr, PK 14.30 Uhr) - USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/21 (14.30 Uhr) - USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) - USA: Philly Fed Index 12/21 (14.30 Uhr) - USA: Industrieproduktion 11/21 (15.15 Uhr) - USA: Kapazitätsauslastung 11/21 (15.15 Uhr) - USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe/Dienste 12/21 (vorläufig, 15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Abwicklung per 17.12. geplant) - Vifor (durch CSL, Beginn Angebot um den 18.1. erwartet) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0440 - USD/CHF: 0,9240 - Conf-Future: -33 BP auf 163,75% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,276% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,96% auf 12'531 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,88% auf 2'017 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,95% auf 16'000 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,15% auf 15'476 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,47% auf 6'928 Punkte

