STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein schwacher Start in die verkürzte Weihnachtswoche ab. Damit würde er den Vorgaben aus Übersee folgen. Laut Händlern sorgen sich Investoren aktuell erneut um die schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus.

- SMI vorbörslich: -1,35% auf 12'543,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,48% auf 35'365 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,07% auf 15'170 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,13% auf 27'938 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis-Mittel Ligelizumab bei Nesselsucht nicht überlegen zu Standard - Vifor und Partner einigen sich mit Mylan/Sandoz im Injectafer-Patentstreit - ams OSRAM verkauft Geschäft mit Beleuchtungssystemen für die Pflanzenzucht Verkaufspreis bei 272 Mio USD - Achiko-Aktien können neu auch am OTCQB-Markt in den USA gehandelt werden - Genfer KB schafft neue Division "Legal & Compliance" - Galenica verkauft Hauptsitz-Gebäude an CS-Immobilienfonds für 40 Mio Fr. Liegenschaftsverkauf beeinflusst EBIT 2021 mit 9 Mio positiv - Implenia gewinnt in Hamburg Auftrag zum Bau eines Tunnels (Volumen 75 Mio) - Landis+Gyr veräussert Beteiligung an Intellihub Joint Venture Barerlös aus Verkauf bei über 220 Mio USD Abschluss der Transaktion bis Ende Februar erwartet - Leclanché stellt zweites Energiespeichersystem mit S4 Energy fertig - Siegfried schlägt Alexandra Brand und Beat Walti zur Wahl in VR vor - Swiss Steel ernennt drei neue Mitglieder in die Konzernleitung Es sind dies Jürgen Alex, Florian Geiger und Patrick Lamarque d'Arrouzat - Zug Estates Tochter Hotelbusiness erhält neue Leiterin - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Gruppe Linsi meldet Anteil von 19,5122% - Elma: Martin Wipfli steigert Anteil auf 25,0985% - Highlight Event: Marcel Paul Signer senkt Anteil auf <3% - Meyer Burger: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von 3,0016% - Spice Private: Gruppe Bonchristiano/Lambranho vergrössert Anteil auf 71,91% - VT5: Diverse Beteiligungsmeldungen nach IPO - Youngtimers meldet Eigenanteil von 9,1% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Baupreisindex im Oktober 2021 (08.30 Uhr) - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2021 (Dienstag) - SNB:Zahlungsbilanz Q3 (Dienstag) Ausland: - EUR: Leistungsbilanz 10/21 (10.00 Uhr) - USA: Frühindikator 11/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Abwicklung per 17.12. geplant) - Vifor (durch CSL, Beginn Angebot um den 18.1. erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0391 - USD/CHF: 0,9235 - Conf-Future März 22: +60 BP auf 164,14% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,276% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,59% auf 12'715 Punkte - SLI (Freitag): -0,96% auf 2'030 Punkte - SPI (Freitag): -0,56% auf 16'184 Punkte - Dax (Freitag): -0,67% auf 15'532 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,12% auf 6'927 Punkte

