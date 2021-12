STIMMUNG Nach dem schwachen Start dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zur Gegenbewegung ansetzen. Weltweit hatten die erhöhten Sorgen um die Omikron-Variante des Coronavirus zum Wochenstart für Kursverluste gesorgt. Die Vorgaben für den Dienstagmorgen sind gemischt. So hatte die Wall Street am Montag im Einklang mit den übrigen Börsenplätzen Verluste eingefahren. In Asien präsentieren sich die Märkte am Dienstagmorgen dagegen durchweg höher.

- SMI vorbörslich: +0,91% auf 12'704,50 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -1,23% auf 34'932 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,24% auf 14'981 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +2,08% auf 28'518 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Sandoz stellt US-Zulassungsantrag für Herceptin-Biosimilar - UBS zieht Urteil im Steuerfall in Frankreich weiter - Vifor Pharma erzielt mit Veltassa positive Ergebnisse in Phase-IIIb-Studie - Allreal und Man Energy Solutions verlängern Mietvertrag für Areal in Zürich - Basilea erhält nach Marktzulassung in China von Cresemba 10 Mio USD Meilenst. - BKW übernimmt IT-Dienstleisterin UMB - Blackstone Resources erhält 50 Mio Fr. durch Teilverkauf von Beteiligung - DKSH übernimmt Distributionsgeschäft der spanischen HTBA (HEADLINE) - Forbo schlägt Eveline Saupper und Jens Fankhänel neu zur Wahl in den VR vor Stadler übernimmt deutsche Signaltechnikfirma BBR Signalling-Portfolio wird ab 2022 in neuer Division zusammengeführt - Youngtimers-Aktionäre wählen drei neue Verwaltungsräte NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - EZV: Exporte November zum VM real +1,6%, nominal +4,0% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss November 4,22 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Importe November zum VM real +4,3%, nominal +5,6% (saisonbereinigt) Uhrenexporte November unbereinigt 2,17 Mrd Fr. (nom. +11,9% gg VJ) Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,09% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3% - Wisekey: Cecilia Lo senkt Anteil auf <3% PRESSE DIENSTAG - Zur Rose: Einführung des e-Rezepts in D wird verschoben vorbörsliche Indikation -4,7% ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Consensus Forecast (09.00 Uhr) - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (09.00 Uhr) Ausland: - Eurozone: Konsumentenvertrauen 12/21 (16.00 Uhr) - US: Leistungsbilanz Q3/21 (14.30 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Beginn Angebot um den 18.1. erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.1.22.: - Barry Callebaut (28,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0396 - USD/CHF: 0,9218 - Conf-Future: -22 BP auf 163,84% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,295% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,99% auf 12'590 Punkte - SLI (Montag): -1,06% auf 2'008 Punkte - SPI (Montag): -0,83% auf 16'049 Punkte - Dax (Montag): -1,88% auf 15'240 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,82% auf 6'870 Punkte

