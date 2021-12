STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Mittwoch erneut auf einer festere Eröffnung zu. Damit scheint sich der Aufwärtstrend vom Vortag nach zuvor zwei schwächeren Tagen fortzusetzen. Unterstützung kommt laut Händlern unter anderem von der Aussicht auf eine Rettung des Klima- und Sozialpakets in den USA.

- SMI vorbörslich: +0,38% auf 12'731,13 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,60% auf 35'493 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +2,40% auf 15'341 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,16% auf 28'562 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis übernimmt Gyroscope Therapeutics macht für Gyroscope Vorausszahlung von 800 Mio USD weitere Meilensteinzahlungen von bis zu 700 Mio USD - Novartis: Sandoz reicht Antrag für Rochze-Biosimilar Herceptin bei EMA ein - Clariant investiert Flammschutzmittel-Produktion in China (HEADLINE) - Julius Bär ernennt Evie Kostakis zur Finanzchefin - Sika beruft aoGV zu Erhöhung des bedingten Kapitals ein - SFS übernimmt deutsche Hoffmann SE - Umsatz rund 1 Milliarde Euro will genehmigtes Kapital von höchstens 160'000 Fr. schaffen Übernahme ergbit zusätzliches Wachstumspotential Transaktion ab erstem Jahr gewinnverdichtend Teil des Kaufpreises wird in Aktien entrichtet Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss der Bezugsrechte Zuwahl von Peter Bauschatz in den Verwaltungsrat der SFS Martin Reichenecker wird Mitglied der Konzernleitung Abschluss der Transaktion im ersten Semester 2022 erwartet Gründerfamilien werden auch nach Vollzug Kapitalerhöhung >50% halten - Burckhardt Compression schliesst Kauf der Firma Mark van Schaick ab - Cicor gibt Details zur geplanten Emission Pflichtwandelanleihe bekannt - Landis+Gyr ernennt Sean Cromie zum neuen EVP Americas - Valora steigt ins Geschäft mit Verkaufsautomaten ein - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von 3% - Klingelnberg: Janus Henderson Group plc meldet Anteil von 6,57% - Medacta: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von 4,95% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,09% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,93% - SFS: Gründerfamilien werden auch nach Vollzug Kapitalerhöhung >50% halten - Vifor: Martin und Rosmarie Ebner senkt Anteil auf <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine - SIX geschlossen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: CFNA-Index 11/21 (14:30) BIP Q3/21 (3. Veröffentlichung) (14:30) Privater Konsum Q3/21 (endgültig) (14:30) Verbrauchervertrauen 12/21 (16:00) Wiederverkäufe Häuser 11/21 (16:00) EIA Ölbericht (Woche) (16:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Beginn Angebot um den 18.1. erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.1.22.: - Barry Callebaut (28,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0418 - USD/CHF: 0,9247 - Conf-Future: -108 BP auf 162,76% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,27% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,74% auf 12'683 Punkte - SLI (Dienstag): +0,90% auf 2'027 Punkte - SPI (Dienstag): +0,67% auf 16'157 Punkte - Dax (Dienstag): +1,36% auf 15'447 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,38% auf 6'965 Punkte

