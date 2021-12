STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt steuert am drittletzten Handelstag des Jahres gemäss vorbörslichen Geschäft erneut auf eine höhere Eröffnung an. Der Dienstag könnte damit der fünfte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen sein und den SMI möglicherweise erstmals überhaupt über die Marke von 12'900 Punkten bringen.

- SMI vorbörslich: +0,16% auf 12'887,32 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,98% auf 36'302 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,39% auf 15'871 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,37% auf 29'069 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant übernimmt Attapulgit-Geschäft von BASF in USA zahlt 60 Mio USD für Attapulgit-Geschäft von BASF Akquisition soll im Sommer 2022 abgeschlossen werden Attapulgit erzielte 2020 Umsatz von rund 36 Mio USD Attapulgit wird Gewinnmarge des Bereichs Natural Resources stärken - Relief erwartet Abschluss von Patentantrag bis Ende Januar NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: Arbeitslosenquote November 2,8%; Oktober 2,7% Industrieproduktion November +7,2% gg VM; Oktober +1,8% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Armistice Capital mit Anteil 7,62%; Armistice Capit. Master Fund 37,47% - Cosmo: Aktionärsgruppe Hopp senkt Anteil leicht auf 4,48% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Dezember (Mittwoch) - KOF Konjunkturbarometer Dezember (Donnerstag) Ausland: - US: FHFA-Index Oktober 2021 (15.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex Dezember 2021 (16.00 Uhr) API Ölbericht Woche (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Beginn Angebot um den 18.1. erwartet) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.1.22.: - Barry Callebaut (28,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0392 - USD/CHF: 0,9175 - Conf-Future: +6 BP auf 106,26% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,163% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,64% auf 12'867 Punkte - SLI (Montag): +0,65% auf 2'066 Punkte - SPI (Montag): +0,62% auf 16'423 Punkte - Dax (Montag): +0,50% auf 15'835 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,76% auf 7'140 Punkte

