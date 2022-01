STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag dank positiver Vorgaben aus den USA und aus Japan fester erwartet. Damit könne durch aus mit einem Angriff des SMI auf die Marke von 13'000 Punkten gerechnet werden. Denn trotz aller Risiken wie Inflation, eine straffere Geldpolitik und die Coronapandemie blieben die Märkte insgesamt optimistisch, heisst es am Markt. - SMI vorbörslich: +0,56% auf 13'011,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,68% auf 36'585 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,20% auf 15'833 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,77% auf 29'302 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant schliesst Verkauf des Pigment-Geschäfts ab - Novartis: US-Gericht bestätigt die Gültigkeit des Gilenya-Dosierungs-Patents - Swisscom und Orell Füssli: Strategische Partnerschaft für Zertifikate - Burkhalter schliesst Kauf der Elektrohüs AG im Wallis ab - HBM: NAV steigt per Ende 2021 um 19% auf 336,27 Franken erwartet Gewinn von rund 275 Mio Fr. für erste neun Monate 2021/22 - Jungfraubahn 2021: Besucherzahlen Jungfraujoch 00,37 Mio (VJ 0,362 Mio) Guter Start in Wintersaison dank V-Bahn - Oerlikon erweitert Zentrum in USA um Laser-Auftragsschweissen - Santhera schliesst exklusives Lizenzabkommen mit Sperogenix für Vamorolone ab Abkommen mit Sperogenix hat Wert von insgesamt 124 Mio USD Barvorauszahlung in 2stelliger Mio-Höhe - Meilensteine 20 Mio USD - Wisekey investiert in Bitcoin-Mining in Genf und in einem Alpen-Bunker NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: SIX 2021: Handelsumsatz 1'282 Mrd Fr. (-26,9% gg Vorjahr) - Ausland: - DE: Einzelhandelsumsatz nominal November +1,1% GG Vormonat Einzelhandelsumsatz nominal November +0,2% GG Vorjahr Einzelhandelsumsatz real November -0,2% GG Vorjahr (Prognose -3,1) Einzelhandelsumsatz real November +0,6% GG Vormonat (Prognose -0,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 3,23%/4,84% - Evolva meldet Eigenanteil von 3,65%/68,76% - Komax: Swisscanto Fondsleitung AG senkt Anteil auf <3% - Novartis: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,98% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember 2021 (08.30 Uhr) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 12/21 (09.55 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/21 (2. Veröffentlichung; 10.30 Uhr) - US: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/21 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotstart um den 18.1. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Barry Callebaut (28,00 Fr.) per 13.1.: - Schaffner (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0370 - USD/CHF: 0,9187 - Conf-Future: -41 BP auf 161,29% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,112% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,49% auf 12'939 Punkte - SLI (Montag): +0,50% auf 2'079 Punkte - SPI (Montag): +0,52% auf 16'531 Punkte - Dax (Montag): +0,86% auf 16'021 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,90% auf 7'217 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)