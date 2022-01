STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zu Wochenschluss nach dem jüngsten Kursrutsch zu einem Stabiliserungsversuch ansetzen. Der vom Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung ausgegangene Zinsschreck hatte zuvor die Dividendenpaiere rund um den Globus nach unten geschickt. Vor dem konjunkturellen Höhepunkt der Woche - dem Bericht über den US-Arbeitsmarkt - dürften die Anleger aber in Wartestellung bleiben. - SMI vorbörslich: +0,12% auf 12'808,17 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,47% auf 36'236 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,13% auf 15'081 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,03% auf 28'479 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich-Tochter lanciert in USA Angebot für Gleichheit und Inklusion - Bachem ernennt Anne-Kathrin Stoller zur COO Americas ernennt Torsten Wöhr zum Chief Marketing Officer - Basilea: Cresemba-Umsätze von Astellas lösen 15 Mio Meilensteinzahlung aus - Infineon-Konkurrent STMicro steigert Umsatz stärker als erwartet - SNB 2021: Gewinn von rund 26 Mrd Fr. (9 Mte: +41,4 Mrd) Gewinn auf Fremdwährungspositionen knapp 26 Mrd Fr. Erfolg auf Goldbestand -0,1 Mrd Fr. (9 Mte: -1,3 Mrd) Erfolg auf Frankenpositionen gut 1 Mrd. Franken Bund und Kantone erhalten Maximal-Ausschüttung von 6 Mrd. Franken Ausschüttungsreserve nach Auszahlungen gut 102 Mrd. Fr. erzielt 2021 Gewinn von rund 26 Milliarden Franken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote 2021 im Jahresmittel 3,0% nach 3,1% in 2020 Seco: Arbeitslosenquote Dezember 2,6% (VM 2,5%), saisonber. 2,4% (VM 2,5%) - Ausland: - DE: Gesamtproduktion November -2,4 % gg Vorjahr (Prognose -0,8) Gesamtproduktion November -0,2% gg Vormonat (Prognose +1,0) Handelsbilanzsaldo November +12,0 Mrd Euro (Prognose +12,8) Leistungsbilanzsaldo November +18,9 Mrd Euro (Prognose +17,0) Importe November +3,3% gg Vormonat (Prognose -1,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cosmo: UBS Fund Management verringert Anteil auf <3% - Peach Property: Franciscus Zweegers senkt Anteil leicht auf 8,62% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 4,94% - Vifor: Blackrock meldet Anteil von 5,52% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine Dienstag: - Sika: Umsatz 2021 - Titlisbahnen: Ergebnis 2020/21 - GV: Schaffner WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze November (08.30 Uhr) - SNB: Devisenreserven Dezember 2021 (09.00 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - EZ: Einzelhandelsumsatz 11/21 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 12/21 (vorab) (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 12/21 (endgültig) (11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 12/21 - US: Arbeitsmarktbericht 12/21 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 11/21 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsstart um den 18.1. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.1.: - Schaffner (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0417 - USD/CHF: 0,9214 - Conf-Future: -34 BP auf 160,45% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,029% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,88% auf 12'792 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,20% auf 2'054 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,01% auf 16'300 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,35% auf 16'052 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,72% auf 7'250 Punkte

