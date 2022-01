STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag eine Spur höher erwartet. Die Märkte bewegten sich weiter im Spannungsfeld zwischen Coronapandemie sowie Zins- und Inflationssorgen. In der neuen Woche dürften sich die Marktteilnehmer zunehmend auf die bevorstehende Bilanzsaison konzentrieren. Im Fokus steht am Berichstag Idorsia. Das Biotechunternehmen kann in den USA sein Schlafmittel Daridorexant auf den Markt bringen (vorbörs. +19%).

- SMI vorbörslich: +0,38% auf 12'847,20 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,01% auf 36'232 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,96% auf 14'936 Punkte - Nikkei 225 (Montag): geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon schliesst Übernahme von Ivantis ab - Novartis und Molecular Partners erreichen mit Corona-Kandidat gesteckte Ziele - Roche: Swissmedic-Zulassung für Tecentriq bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs vorbörsliche Indikation +1,1% - Basilea 2021: Bei Umsatz und Cash-Position eigene Prognosen übertroffen Gesamtumsatz von 148 Mio Fr. - Liquide Mittel 150 Mio vorbörsliche Indikation +3,6% - Idorsia erhält US-Zulassung für Schlafmittel Daridorexant Daridorexant soll ab Mai 2022 verfügbar sein vorbörsliche Indikation +19% - Arundel verlängert Mietvertrag mit Sachsen in Leipzig vorzeitig (HEADLINE) - CPH-Gruppe wird Opfer eines Cyber-Angriffs - Zur Rose-Gruppe nominiert Rongrong Hu als Verwaltungsrätin - Xlife Sciences strebt Kotierung im Sparks-Segment der Schweizer Börse an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select: Trinsic AG steigert Anteil auf 18,82% - Cicor: LLB Swiss Investment AG vergrössert Anteil auf 5,97% - New Value: Diverse Beteiligungsmeldungen - Vifor: Blackrock meldet Anteil von 5,81% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 14,59% - Youngtimers: Gruppe HLEE/Digital Investment meldet Anteil von 82,93%/9% - PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Sika: Umsatz 2021 - Titlisbahnen: Ergebnis 2020/21 - GV: Schaffner Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2021 (17.40 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ankündigung Dienstag/Ergebnis Mittwoch) Ausland: - EZ: Sentix-Investorvertrauen 01/22 (10.30 Uhr) Arbeitslosenquote 11/21 (11.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 11/21 (endgültig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - JPN: Feiertag, Börse geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsstart um den 18.1. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.1.: - Schaffner (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0434 - USD/CHF: 0,9206 - Conf-Future: -44 BP auf 160,01% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,003% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,04% auf 12'798 Punkte - SLI (Freitag): -0,03% auf 2'054 Punkte - SPI (Freitag): -0,09% auf 16'286 Punkte - Dax (Freitag): -0,65% auf 15'948 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,42% auf 7'219 Punkte

