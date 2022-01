STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag zur Eröffnung wenig verändert gesehen. Der Anstieg der US-Inflation auf den höchsten Stand seit rund 40 Jahren sei weitgehend in den Märkten bereits eingepreist gewesen. Dadurch erhöhe sich auch der Druck auf die US-Notenbank nicht zusätzlich. Damit dürften sich die Anleger nun mehr dem Beginn der Bilanzsaison widmen. - SMI vorbörslich: -0,10% auf 12'657,65 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,11% auf 36'290 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,23% auf 15'188 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,96% auf 28'489 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 2021: Umsatz 3460 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3434 Mio) Organisches Wachstum 14,7 % (AWP-Konsens: 13,7%) EBITDA-Marge von rund 31% Q4: Umsatz 773 Mio Fr. Organisches Wachstum Q4 7,7% vorbörsliche Indikation +1,2% - Novartis will kommenden Monat US-Notfallzulassung für Ensovibep beantragen Sandoz und Aequus vereinbaren Vertriebsvereinbarung für Vistitan in Kanada - Bossard 2021: Umsatz 995,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 981,6 Mio) EBIT-Marge im oberen Bereich von 10-13 Prozent erwartet Q4: Wachstum in Lokalwährungen 17,5% vorbörsliche Indikation +1,9% - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen Dezember 1'059'386 (+198,2% gg VJ) Passagierzahl im Gesamtjahr 2021 bei 10,23 Mio (+22,7%) - SFS 2021: Umsatz +11,0% auf 1'893 Mio. Fr. EBIT-Marge von rund 16% erwartet Umsatzrückgang um 2,3% im H2 gegenüber H1 Erwartungen für Geschäftsjahr 2022 werden am 4. März kommuniziert - Swissquote 2021: Umsatz 472 Mio; Vorsteuergewinn 223 Mio Fr Kundenvermögen stiegen auf über 55 Mrd. Fr. Organ. Netto-Neugeldzufluss von 9,6 Mrd. Fr. Aktualisierte Prognose für kommende Jahre kommt am 17. März vorbörsliche Indikation +1,9% - Basileas Partner erhält zweite Marktzulassung für Cresemba in China - BKW: Verlängerte Revision belastet Jahresergebnis mit rund 70 Mio Fr. vorbörsliche Indikation -3,1% - Relief-Partner NRx fordert in Gegenklage 185 Mio Dollar Schadenersatz - Schlatter übernimmt Mehrheit an italienischer Sokol Engineering - Vaudoise übernimmt Tierversicherer Epona NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Capital Group meldet Anteil von 5,75% - Basilea: UBS Group AG senkt Anteil auf <3% - Cosmo: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,01% - Geberit: Fiera Capital Corporation verringert Anteil auf <3% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,06% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,27% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,09% - Vifor: UBS Fund Management verringert Anteil auf <3% - Zur Rose: Bank of America Corporation reduziert Anteil auf <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit: Conf. Call zu Umsatz 2021 (09.00 Uhr) - Partners Group: AuM 2021 (17.45 Uhr, Conf. Call 18.15 Uhr) Freitag: - Zehnder: Umsatz 2021 Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte November (Montag) Ausland: - US: Erzeugerpreise 12/21 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsstart um den 18.1. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Schaffner (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0459 - USD/CHF: 0,9144 - Conf-Future: +94 BP auf 160,36% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,058% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,31% auf 12'670 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,19% auf 2'038 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,11% auf 16'096 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,43% auf 16'010 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,75% auf 7'237 Punkte

