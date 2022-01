STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag eine knapp positive Eröffnung ab. Nach dem bislang eher verhaltenen Start in das neue Jahr wäre dies bestenfalls eine Stabilisierung, heisst es am Markt. In der vergangenen Handelswoche hat der Leitindex SMI mit einem Abschlag von etwas mehr als 2 Prozent einen der grössten Wochenverluste seit Mitte November verbucht. Weiterhin laste die Sorge auf dem Markt, dass die Normalisierung der Geldpolitik in den USA schneller vonstatten gehen könnte, als bis vor kurzem noch erwartet, heisst es.

- SMI vorbörslich: +0,21% auf 12'551,53 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,56% auf 35'912 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,59% auf 14'894 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,74% auf 28'334 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS-Präsident Horta-Osório tritt als VRP zurück - Axel Lehmann übernimmt Vorbörsliche Indikation +2,4% - Cicor tätigt Übernahme in Deutschland Gekaufte Firma macht Umsatz von 22,4 Mio EUR - 145 Mitarbeiter - Stadler liefert bis zu 504 Tram-Trains an deutsch-österreichisches Konsortium - Bestandteil des Vertrags ist feste Bestellmenge von 246 Fahrzeugen Rahmenvertrag hat Volumen von rund 1,7 Mrd Euro Gesamtvolumen des Vertrags bis zu 4 Mrd Euro Vorbörsliche Indikation +3,2% - Dätwyler nominiert Judith van Walsum für den Verwaltungsrat - DKSH übernimmt Marketing für indische Printers Supply Company - Helvetia: Axel Lehmann steht nicht mehr für die Wahl in VR zur Verfügung - Leonteq gewinnt VP Bank als Partner - Relief-Partner NRx freut sich auf Vermittlung in Rechtsstreit am 22. Februar - Romande Energie wehrt sich gegen Anordnung zu rückwirkenden Tarifanpassungen - SHL Telemedicine lässt Aktien aus Incentive-Plan an SIX kotieren - Zuger Kantonalbank erhöht Beteiligung an der Immofonds Asset Management NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 4,92% - Molecular Partners: Mark N. Lampert meldet 12,21%; EW Healthcare Partners <3% - Starrag: Fundpartner Solutions (Suisse) SA meldet Anteil von 3,008% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,03% - Vifor: Norges Bank meldet Anteil von 3,08%; UBS Fund Management 3,01% - PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Lindt&Sprüngli: Umsatz 2021 - Mittwoch: - Richemont: Umsatz Q3 - Tornos: Umsatz/Auftragseingang 2021 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte November (08.30 Uhr) Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2022 (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsstart um den 18.1. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant Q1 im neuen "Sparks"-Segment) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0442 - USD/CHF: 0,9146 - Conf-Future: -62 BP auf 160,21% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,002% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,75% auf 12'526 Punkte - SLI (Freitag): -1,12% auf 2'007 Punkte - SPI (Freitag): -0,89% auf 15'882 Punkte - Dax (Freitag): -0,93% auf 15'883 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,81% auf 7'143 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)