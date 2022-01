STIMMUNG Auch zur Wochenmitte werden an der Schweizer Aktienbörse tiefere Kurse erwartet. Die Zinssorgen nähmen zu und nach dem enttäuschenden Ergebnis der US-Grossbanken gebe es auch Zweifel daran, ob die Bilanzsaison wirklich so gut wie erhofft ausfällt, meinen Händler. Hier könnte Richemont einen Lichtblick darstellen. Der Luxusgüterkonzern hat im Weihnachtsquartal weit besser abgeschnitten, als von Analysten erwartet wurde.

- SMI vorbörslich: -0,19% auf 12'505,83 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,51% auf 35'368 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,60% auf 14'507 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -2,80% auf 27'467 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont Q3: Umsatz 5658 Mio EUR (AWP-Konsens: 5024 Mio) Org. Wachstum +32% (AWP-Konsens: 17,9%) Umsatz Schmuck 3343 Mio EUR (AWP-Konsens: 2910 Mio) Umsatz Uhren 977 Mio EUR (AWP-Konsens: 910 Mio) Umsatz Online 785 Mio EUR (AWP-Konsens: 744 Mio) Umsatz Andere 610 Mio EUR (AWP-Konsens: 579 Mio) Zweistellige Wachstumsraten in allen Regionen und Absatzkanälen Gruppenumsatz liegt um 38% über Vorkrisenniveau von 2019/2020 9Mte: Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 50% Netto-Cash-Position per 31.12.21 4.9 Mrd EUR (VJ 2,9 Mrd) Vorbörsliche Indikation +3,5% - Barry Callebaut-Ratings von Moody's bestätigt - Blackstone Resources erweitert Produktionskapazität in Sachsen - Leclanché baut MS Jungfrau auf dem Brienzersee zu Hybrid-Schiff um - SoftwareOne geht Kooperation mit Amazon Web Services ein Vorbörsliche Indikation +2,0% - Burkhalter und Poenina beraten über Fusion Gemeinsamer Umsatz läge bei rund 800 Mio Fr. Bestehende Strukturen würden weitergeführt Zusammenschluss soll auch neue Stellen schaffen Info über Ergebnisse der Prüfung am 31. März - Orascom DH 2021: Netto-Immobilienverkäufe von 632,5 Mio Fr. Starke Nachfrage nach Zweitwohnungen im Q4 Solide Verkaufsdynamik in Ägypten und in Montenegro - Tornos 2021: Umsatz 171,5 Mio Fr. (VJ 103,4 Mio) Auftragseingang 204,6 Mio Fr. (VJ 98,0 Mio) Alle Produktegruppen und wichtigen Absatzmärkte legen zu Deutlich positive Resultate auch im H2 Negative Auswirkungen einzig durch Einschränkungen in Lieferkette NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Verbraucherpreise 2021 +3,1% GG VJ Verbraucherpreise Dez +5,3% GG VJ (PROG +5,3) Verbraucherpreise Dez +0,5% GG VM (PROG +0,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Santhera: Bank of America Corporation meldet Anteil von 3,083% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,999% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Belimo: Umsatz 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Galenica: Umsatz 2021 - Medacta: Umsatz 2021 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Zur Rose: Umsatz 2021 Freitag: - Autoneum: Umsatz 2021 - BB Biotech: Portfolio 2021 - HBM: Ergebnis Q3 - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2021 - Hypo Lenzburg: Ergebnis 2021 (Conf. Call 08.45 Uhr) - Zuger KB: Ergebnis 2021 (Conf Call 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EZB Leistungsbilanz 11/21 (10.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 12/21 (14.30 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant Q1 im neuen "Sparks"-Segment) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0384 - USD/CHF: 0,9166 - Conf-Future: -18 BP auf 159,67% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,058% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,82% auf 12'530 Punkte - SLI (Dienstag): -1,14% auf 2'002 Punkte - SPI (Dienstag): -0,95% auf 15'877 Punkte - Dax (Dienstag): -1,01% auf 15'773 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,94% auf 7'134 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)