STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es zum Wochenschluss beschleunigt abwärts gehen. Damit zeichnet sich für den Leitindex SMI auf Basis der aktuellen Indikationen die dritte Minuswoche in Folge ab. Der Markt folgt so den schwachen Vorgaben aus Übersee.

- SMI vorbörslich: -1,21% auf 12'409,23 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,89% auf 34'715 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,30% auf 14'154 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,90% auf 27'522 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS von US-Aufseher wegen Verstössen gegen Anlegerschutz gebüsst - Autoneum 2021: Umsatz 1700,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1695 Mio) Org. Wachstum -1,6% (AWP-Konsens: -2,6%) Umsatz Europa 636,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 655,4 Mio) Umsatz Nordamerika 687,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 684,5 Mio) Umsatz SAMEA 94,7 Mio Fr. (AWP-Data) Umsatz Asien 281,0 Mio Fr. (AWP-Data) Umsatz besser als erwartet; oberer Bereich von ang. Guidance EBIT-Marge von leicht über 3%; Free Cash Flow 70 Mio erwartet vorbörsliche Indikation +1,1% - Huber+Suhner 2021: Umsatz 862,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 850,7 Mio) Auftragseingang 995,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 970,2 Mio) Teilsegment Automotive wuchs überdurchschnittlich stark Bahnen konnte nicht zum Wachstum beitragen Alle drei Marktsegmente steuerten bei Industrie trug überdurchschnittlich zum Umsatzanstieg bei Nachfrageanstieg war nach Teilsegmenten breit abgestützt Auftragsbestand per Jahresende deutlich über 100 Mio Fr. Org. Umsatzwachstum von 13,8 Prozent - Hypi Lenzburg 2021: Dividende 115 Fr. (VJ 110 Fr.) Geschäftserfolg 21,7 Mio Fr. (VJ 20,8 Mio) Jahresgewinn 18,3 Mio Fr. (VJ 18,1 Mio) Ausblick verhalten optimistisch 2022: Wenig Veränderung im Zinsgeschäft erwartet Strategie 2022-2026: Abhängigkeit vom Zinsdiff.geschäft senken Erwarten weitere Wachstumsmöglichk. bei Kundengeldern/Ausleih. Erwarten leicht rückläufigen Nettozinserfolg Finstar sollte wachsende Einnahmen generieren - BB Biotech 2021: Dividende 3,85 Fr. (VJ 3,60 Fr.) Verlust 405 Mio (VJ Gewinn 691 Mio) 2022: Weitere M&A-Transaktionen erwartet erweitert VR - Pearl Huang und Laura Hamill zur Wahl vorgeschlagen - ZGKB 2021: Geschäftserfolg 110,6 Mio Fr. (VJ 104,5 Mio) Reingewinn 75,3 Mio Fr. (VJ 74,8 Mio) Dividende 220 Fr. (VJ 220 Fr.) Sind zuversichtlich für Jahr 2022 - nicht mit Trendumkehr zu rechnen - HBM 9 Mte 2021/22: Bestätigt Gewinn 275 Mio Fr. (VJ 645 Mio) 2022: Biotech-Sektor Anfang 2022 weiter unter Druck - M&A gibt Zuversicht - Hochdorf-CEO Peter Pfeilschifter geht - Ralph Siegl übernimmt - TX Group: Zattoo erweitert Angebot um Sky Switzerland NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cosmo: UBS Fund Management senkt Anteil auf <3% - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 2,92% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Hypo Lenzburg: Conference Call zu Ergebnis 2021 - Zuger KB: Conference Call zu Ergebnis 2021 Montag: - Keine Termine Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Komax: Umsatz 2021 - BC Jura: Ergebnis + BMK 2021 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Januar (Dienstag) Ausland: - EU: Öffentlicher Schuldenstand Q3/21 (11.00 Uhr) Öffentliches Defizit Q3/21 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 01/22 (vorab) (16.00 Uhr) - US: Frühindikator 12/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant Q1 im neuen "Sparks"-Segment) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0367 - USD/CHF: 0,9147 - Conf-Future: +25 BP auf 160,15% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,023% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,28% auf 12'561 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,36% auf 2'013 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,42% auf 15'926 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,65% auf 15'912 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,30% auf 7'194 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)