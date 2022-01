STIMMUNG - Nach dem Ausverkauf am Vortag erwarten Händler an der Schweizer Börse eine technische Erholung. Wie stark diese ausfällt, bleibt aber ungewiss, denn die Störfaktoren Inflation, US-Geldpolitik und Ukraine-Konflikt sorgen weiterhin für Nervosität und Unsicherheit an den Märkten. Während manche Händler die Börsen auf dem aktuellen Stand wieder als "bereinigt" beurteilen, rechnen andere dagegen mit weiteren Abgabewellen.

- SMI vorbörslich: +1,61% auf 12'072,48 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,29% auf 34'365 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,63% auf 13'855 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,66% auf 27'131 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS Q4: Gewinn wird von Rückstelllungen über 500 Mio Fr. negativ beeinflusst Rückstellungen insbesondere wegen älteren Rechtsstreitigkeiten im IB Gewinne aus Immoverkäufen über 225 Mio Fr. gleichen teilweise aus Insgesamt ungefähr Breakeven IB mit Verlust (vor Goodwill Wertverminderung) Transaktionsaktivität in Divisionen IWM und AP deutlich verlangsamt Netto-Neugeldzufluss in Vermögensverwaltung "leicht negativ" CET1 dürfte Ende 2021 Ziel von 14% übertreffen Tier 1 Leverage Ratio Ende 2021 voraussichtlich über 6% - vorbörsliche Indikation -0,2% (Vortag-6,8%) - Logitech 2021/22: Umsatzwachstum von 2 bis 5% erwartet (bisher +/-5%) EBIT (non-GAAP) bei 850-900 Mio USD erw. (bisher 800-850) Q3: Umsatz 1'633 Mio USD (AWP-Konsens: 1'430 Mio) EBIT (GAAP) 262,8 Mio USD (VJ 192,0 Mio) Reingewinn (GAAP) 210,0 Mio USD (AWP-Konsens: 167,5 Mio) Bruttomarge (GAAP) 40,3% (AWP-Konsens: 40,0%) EBIT (non-GAAP) 302,0 Mio USD (AWP-Konsens: 220,1 Mio) Reingewinn (non-GAAP) 262,8 Mio USD (AWP-Konsens: 196,2 Mio) erhöht Ziele fürs Geschäftsjahr 2021/22 vorbörsliche Indikation +8,5% - Swatch 2021: Nettoumsatz 7'313 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7'322 Mio) Reingewinn 774 Mio Fr. (AWP-Konsens: 674 Mio) EBIT-Marge 14,0 % (AWP-Konsens: 13,0%) EBIT 1'021 Mio Fr. (AWP-Konsens: 953 Mio) VR wird an nächster Sitzung über die Dividende befinden Operating Cash Flow 1298 Mio Fr. (VJ 819 Mio) Nettoliquidität zum Jahresende 2558 Mio Fr. (VJ 1700 Mio) Historische Rekordumsätze in Festlandchine und USA Umsätze im Produktionsbereich erreichten zuletzt fast das 2019-Niveau 2022: Zweistelliges Umsatzwachstum in Lokalwährungen erwartet lässt Krisenjahr hinter sich und schreibt wieder Gewinn (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +4,5% - Roche erhält FDA-Status 'Priority Review' für ergänzenden Antrag zu SMA-Mittel - Roche: Genentech bestätigt Wirksamkeit von Augenmittel Faricimab - BCJ 2021: Reingewinn 9,7 Mio Fr. (VJ 7,1 Mio) Geschäftserfolg 18,4 Mio Fr. (VJ 13,5 Mio) Dividende 1,60 Fr. (VJ 1,20 Fr.) 2022: Ergebnisse im Rahmen von 2021 erwartet - Komax 2021: Auftragseingang 482,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 459,7 Mio) Umsatz rund 420 Mio Fr. (AWP-Konsens: 419,8 Mio) EBIT-Marge rund 10,5 Prozent (VJ 3,4%) Lieferketten waren Herausforderung 2022: mit hohem Auftragsbestand gestartet (Book-to-bill-Ratio 1.15) - Gurit nominiert Andreas Evertz als Kandidat für den Verwaltungsrat - Investis: Versch. Töchter werden zusammengeschlossen; Michael Stucki wird CEO - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,14% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 4,97% - Zur Rose: FMR LLC senkt Anteil auf <3% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Logitech: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.30 Uhr) - BC Jura: Ergebnis 2021 (BMK 09.00 Uhr - Sika: aoGV (Erhöhung bedingtes Kapital) Mittwoch: - Lonza: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00/14.00 Uhr) - Barry Callebaut: Umsatz/Volumen Q1 - Emmi: Umsatz 2021 - Interroll: Umsatz 2021 - Mikron: Umsatz 2021 - Rieter: Umsatz 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Schlatter: Umsatz 2021 Donnerstag: - SGS: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Januar (Mittwoch) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/GJ 2021 (Donnerstag) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 01/22 (10.00 Uhr) - US: FHFA-Index 11/21 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 01/22 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 01/22 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant Q1 im neuen "Sparks"-Segment) - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0367 - USD/CHF: 0,9168 - Conf-Future: +22 BP auf 160,78% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,024% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -3,84% auf 11'881 Punkte - SLI (Montag): -3,97% auf 1'896 Punkte - SPI (Montag): -3,78% auf 15'073 Punkte - Dax (Montag): -3,80% auf 15'011 Punkte - CAC 40 (Montag): -3,97% auf 6'788 Punkte

