Die Schweizer Börse könnte am Mittwoch die Erholung noch etwas fortsetzen. Allzu grosse Gewinne werden aber nicht erwartet, bevor am Abend die US-Notenbank Fed ihre Zinsbeschlüsse veröffentlicht.

- SMI vorbörslich: +0,75% auf 12'034,71 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,19% auf 34'298 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,28% auf 13'539 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,44% auf 27'011 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza 2021: Kern-EBITDA-Marge 30,8% (AWP-Konsens: 31,8%) Reingewinn 677 Mio Fr. (VJ 732 Mio) Kern-EBITDA 1665 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1655 Mio) EBIT 851 Mio Fr. (VJ 901 Mio) Umsatz 5409 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5204 Mio) Dividende 3,00 Fr. (AWP-Konsens: 3,14 Fr.; 2020: 3,00 Fr.) Gutes Ergebnis in allen vier Divisionen 2022: Umsatzwachstum im tiefen bis mittleren Zehnerbereich erwartet Verbesserung der Kern-EBITDA-Marge erwartet Verbesserung der Kern-EBITDA-Marge im Rahmen der Mittelfristziele bekräftigt Mittelfristguidance 2024 Lieferunterbrechungen infolge Covid mit überschaubaren Auswirkungen Störungen dürften bis ins Jahr 2022 anhalten Keine wesentlichen Auswirkungen durch Lieferunterbrechungen erwartet Dynamik in Geschäftsbereichen wird Expansion über Marktniveau treiben schlägt Marion Helmes und Roger Nitsch zur Wahl in VR vor Dorothée Deuring, Werner Bauer stehen nicht mehr zur Wiederwahl in VR vorbörsliche Indikation +2,6% - Sika-aoGV genehmigt Erhöhung des bedingten Kapitals schlägt Gordana Landen zur Wahl in den VR vor - Emmi 2021: Umsatz 3'911,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3858 Mio) Organisches Wachstum 3,6% (AWP-Konsens: +2,6%) Umsatz Schweiz 1649,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1637 Mio) Organische Entwicklung Schweiz -2,2% (VJ +1,4%) Umsatz Americas 1478,7 Mio Fr. (VJ: 1'281,8 Mio) Umsatz Europa 662,0 Mio Fr. (VJ: 630,7 Mio) Umsatz Global Trade 121,4 Mio Fr. (VJ: 107,4 Mio) EBIT-Prognose bestätigt - im mittl. Bereich v. 275 bis 290 Mio Fr. Prognose für Reingewinnmarge bestätigt - 5,2 - 5,7% Deutl. höhere Inflationsraten und stark gest. Inputkosten schlägt Werner Weiss und Hubert Muff für Wahl in VR vor vorbörsliche Indikation +2,6% - Barry Callebaut Q1: Volumen-Wachstum +8,9% (AWP-Konsens: +7,4%) Umsatz 2032 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1938 Mio) Volumen angestrieben vom Schokoladengeschäft (+9,6%) Global Cocoa zu positivem Wachstum zurückgekehrt Mittelfristziele werden bestätigt Umsatz durch das insgesamt inflationäre Umfeld beeinflusst vorbörsliche Indikation +2,6% - Rieter 2021: Umsatz 969,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 934 Mio) Bestellungseingang 2225,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2025 Mio) Umsatz Machines & Systems 590,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 549 Mio) EBIT-Marge von 4,5-5% Hoher Bestellungseingang ist breit abgestützt Umsatz trotz Engpässen besser als erwartet Umsetzung der Übernahme der drei Saurer-Geschäfte im Plan Saurer-Komponentengeschäft per 1.12.21 übernommen Übernahme Saurer-Spulmaschinen soll im H1 abgeschlossen werden vorbörsliche Indikation +3,6% - Interroll 2021: Auftragseingang 788,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 753,4 Mio) Umsatz 640,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 635,9 Mio) Ergebnis wesentlich über Vorjahr erwartet Umsatzdynamik im H2 nochmals gestiegen Margen durch hohe Materialpreise und Lieferengpässe gebremst H2 2021: Hohe Geschäftsdynamik in den Märkten 2022: mit Rekordauftragsbestand ins neue Jahr gestartet - Mikron 2021: Bestellungseingang 305,7 Mio Fr. (VJ 267,3 Mio) Umsatz 289,5 Mio Fr. (VJ 257,8 Mio) Auftragsbestand 176,7 Mio Fr. (VJ 161,6 Mio) Rechnen mit EBIT-Marge von rund 6% Gute Entwicklung u.a. dank Restrukturierung - Schlatter 2021: Umsatz 94,6 Mio Fr. (VJ 78,8 Mio) Bestellungseingang 135,5 Mio Fr. (VJ 83,3 Mio) Auftragsbestand per Ende Jahr 71, Mio Fr. (H1 20: 45,5 Mio) 2021: Positives operatives Ergebnis im mittleren 1-st. Mio-Bereich 2022: Hoher Auftragsbestand sichert frühzeitig gute Auslastung - Orascom DH: Ägyptische Behörde entzieht Landreserven in Makadi Heights Entzogene Landreserven mit einem Buchwert von 0,7 Mio Franken - Ascom ernennt Nicolas Vanden Abeele zum neuen CEO - Jeannine Pilloud geht - Cembra-CEO will trotz Verlust von Migros neue Wachstumschancen nutzen - Idorsia und Syneos Health weiten Partnerschaft auf Europa und Kanada aus - SF Urban Properties: Bruno Kurz wird per 1.4.2022 CEO - Spice Private Equity lanciert nächsten Aktienrückkauf NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Xlife Sciences führt Kapitalerhöhung von 5 Millionen durch - Strafverfahren gegen Freiburger Ex-Migros-Regionalpräsident Piller eröffnet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB meldet Eigenanteil von 5,03%/2,4674% - Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 5,06% - Komax: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,01% - Poenina: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG steigert Anteil auf 5,56% - Santhera: Bank of America Corporation verringert Anteil auf <3% - Wisekey: Joel Arber vergrössert Anteil auf 15,55% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lonza: Conf. Call Ergebnis 2021 (9.00/14.00 Uhr) - Rieter: Conf. Call Umsatz 2021 (09.00 Uhr) - Ascom: Conf. Call zum neuen CEO Donnerstag: - SGS: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) Freitag: - Givaudan: Ergebnis 2021 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Starrag: Umsatz 2021 - Relief: aoGV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Januar (10.00 Uhr) Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2021 (Donnerstag) KOF Konjunkturbarometer Januar (Freitag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel Dezember 2021 vorläufig (14.30 Uhr) Neubauverkäufe Dezember 2021 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr; 20.30 PK mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant Q1 im neuen "Sparks"-Segment) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0374 - USD/CHF: 0,9186 - Conf-Future: -31 BP auf 160,56% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,003% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,54% auf 11'946 Punkte - SLI (Dienstag): +0,69% auf 1'909 Punkte - SPI (Dienstag): +0,54% auf 15'155 Punkte - Dax (Dienstag): +0,75% auf 15'124 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,74% auf 6'838 Punkte

