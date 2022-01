STIMMUNG

Die US-Zinsentscheidung dürfte am Schweizer Aktienmarkt am Donnerstab für Auftaktverluste sorgen. Investoren in den USA und Asien haben bereits klar verschreckt auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell reagiert. So hat die US-Notenbank wie erwartet am Mittwochabend eine erste Zinsanhebung für den März angedeutet, mit der sie der hohen Inflation entgegenwirken will. Vor allem aber der weitere Zinspfad werfe Fragen auf, heisst es einstimmig im Handel.

- SMI vorbörslich: -1,64% auf 11'899,48 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,38% auf 34'168 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,02% auf 13'542 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -3,11% auf 26'170 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS 2021: Umsatz 6405 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6366 Mio Mrd) EBIT adj. Marge 16,5% (AWP-Konsens: 16,7%) Dividende 80,00 Fr. (AWP-Konsens: 80,50 Fr.; 2020: 80 Fr.) EBIT adj. 1055 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1059 Mio) Reingewinn 655 Mio Fr. (AWP-Konsens: 636 Mio) Reingewinn adj. 670 Mio Fr. (AWP-Konsens: 680 Mio) 2022: Weitere Margenverbesserung zum adjustierten Betriebsgewinn erwartet Mittleres einstelliges organisches Wachstum Wollen Dividendenhöhe mindestens halten vorbörslich -1,8% nach Zahlen - UBS: übernimmt Wealthfront für 1,4 Milliarden Dollar Wealthfront hat über 27 Mrd USD verwaltete Vermögen und 470'000 Kunden Abschluss der Transaktion für die zweite Jahreshälfte 2022 erwartet Wealthfront wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft geführt US-Börsenaufsicht klagt Ex-Kundenberater wegen Diebstahls an - Givaudan übernimmt 48 Prozent der brasilianischen Nanovetores Group - Nestlé investiert verstärkt in Nachhaltigkeit der Kakao-Lieferkette - Bucher 2021: Auftragseingang 3948 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3961 Mio) Umsatz 3176 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3208 Mio) Auftragsbestand Ende Jahr 1873 Mio Fr. (VQ 1684 Mio) Betriebsgewinnmarge dürfte Zielwert von 10% übertreffen Markanter Anstieg Konzernergebnis Divisionen waren mit grossen Herausforderungen konfrontiert Bei allen fünf Divisionen stieg der Auftragseingang markant an Hohe Nachfrage dank Nachholeffekten und gutem Umfeld 2022: Leicht höherer Umsatz, zweistellige EBIT-Marge Konzernergebnis dürfte leicht zurückgehen vorbörsliche Indikation -3,0% - LLB unterbreitet den Aktionären der Bank Linth ein Kaufangebot Verwaltungsrat der Bank Linth unterstützt Angebot will Tochter von der Börse SIX nehmen Angebot: 600 Fr. in bar oder 323 Fr. in bar + 5 LLB-Aktien Veröffentlichung des Angebotsprospekts ist für 25.2. geplant - Bellevue Group verdoppelt Gewinn nahezu 2021: Dividende 2,70 Fr. - Pierer beabsichtigt, Aufnahme der Aktien an Wiener Börse zu beantragen Primärlisting bleibt weiterhin bei der Schweizer Börse SIX - Achiko ernennt David Hodge zum Leiter der Unternehmensentwicklung - Relief und Partner Acer Therapeutics präsentieren ACER-001 an Fachkongressen - Swiss Prime Site Immobilien geht Partnerschaft mit Superlab Suisse ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte Dezember zum VM real -3,2%, nominal -2,7% (saisonbereinigt) BAZG: Importe Dezember zum VM real -0,8,%, nominal -2,9% (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss 2021 von 58,7 Mrd Fr. (VJ 43,0 Mrd) BAZG: Handelsbilanzüberschuss Dezember bei 4,04 Mrd Fr. (saisonber.) BAZG: Uhrenexporte Dezember unbereinigt 1,91 Mrd Fr. (nom. +11,2% gg VJ) BAZG: Uhrenexporte Gesamtjahr 2021 +31,2% auf 22,30 Mrd Fr. - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 3,03% - Ina Invest: Rudolf Maag senkt Anteil auf 4,92% - Molecular Partners: Swisscanto meldet Anteil von <3%; GAM Holding AG von 3,02% - Orior: Vontobel Fonds meldet Anteil von 5,6977%; Lombard Odier AM von 3,23% - SFS: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,04% - U-blox: Janus Henderson Group plc meldet Anteil von 3,02% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - SGS: Conf. Call Ergebnis 2021 (14.00 Uhr) - Bucher: Conf. Call Ergebnis 2021 (14.00 Uhr) Freitag: - Givaudan: Ergebnis 2021 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Starrag: Umsatz 2021 - Relief: aoGV Montag: - Gurit: Umsatz 2021 (nachbörslich) - SFS: aoGV (Kapitalerhöhung etc.) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Januar (Freitag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Dezember (Montag) Ausland: - US: Auftragseingang langlebige Güter Dezember 2021 vorab (14.30 Uhr) BIP Q4 2021 1. Schätzung (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) Privater Konsum Q4 2021 vorab (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe Dezember 2021 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.02. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant Q1 im neuen "Sparks"-Segment) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0375 - USD/CHF: 0,9250 - Conf-Future: -10 BP auf 160,40% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,002% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,28% auf 12'098 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,53% auf 1'938 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,30% auf 15'351 Punkte - Dax (Mittwoch): +2,22% auf 15'459 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +2,11% auf 6'982 Punkte

