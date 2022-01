STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte auch zum Wochenschluss die Achterbahnfahret der letzten Tage fortsetzen. Aktuell deuten die Indikationen auf einen leicht negativen Auftakt hin. Nach den deutlichen Verlusten zum Wochenstart zeichnet sich für den Leitindex SMI eine weitere Verlustwoche ab - es wäre die vierte in Folge. Die Vorgaben aus Übersee geben denn auch keine klare Richtung vor. - SMI vorbörslich: -0,22% auf 12'149,79 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,02% auf 34'161 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,40% auf 13'353 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +NA% auf 26'717 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan 2021: Organisches Wachstum 7,1% (AWP-Konsens: 6,9%) EBITDA 1482 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1542 Mio) Dividende 66,00 Fr. (AWP-Konsens: 67,07; 2020: 64,00 Fr.) Umsatz 6684 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6696 Mio) EBITDA-Marge 22,2 Prozent (AWP-Konsens: 23,0%) Reingewinn 821 Mio Fr. (AWP-Konsens: 870 Mio) Umsatz Riechstoffe 3091 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3101 Mio) Umsatz Aromen 3593 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3595 Mio) Duftstoff-Sparte von Luxusparfums und "Active Beauty" getrieben bestätigt Mittelfristziele - organ. Wachstum 4-5% und FCF über 12% plant Preiserhöhungen wegen steigenden Inputkosten vorbörsliche Indikation -2,2% - Nestlé verstärkt das Engagement im Kampf gegen Kinderarbeit - BKW nimmt 200 Mio Franken bis Oktober 2024 auf - CFT 2021: Umsatz 873,6 Mio Fr. (VJ 903,1 Mio) - Coltene 2021: Umsatz 279,2 Mio Fr. (VJ 248,4 Mio) EBIT-Marge von 15,7% erwartet Paul Frey neu in die Gruppenleitung berufen - Crealogix H1: Umsatz 45,4 Mio (VJ 52,6 Mio) EBITDA -3,8 Mio Fr. (VJ 1,2 Mio) Neukundengewinnung aufgrund von Reisebeschränkungen erschwert H2: Höherer Umsatz und bessere Profitabilität vs H1 erwartet Werden Strategie zum SaaS-Anbieter weiter konsequent umsetzen - Leonteq lanciert neuen Krypto-Index sowie Tracker-Zertifikat (HEADLINE) - Starrag 2021: Umsatz 293 Mio Fr. (VJ 297 Mio) Auftragsbestand 256 Mio Fr. (VJ 174 Mio) Auftragseingang 379 Mio Fr. (VJ 192 Mio) einstelliger Millionenverlust beim EBIT nach Restrukt. erwartet - TX Group wegen geplanter Dividendenausschüttung im Visier des Bakom NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Einfuhrpreise Dez 24,0% gg Vorjahr (Prognose +26,2) Einfuhrpreise Dez +0,1% gg Vormonat (Prognose +1,9) FR: BIP Q4 +0,7% gg VQ (Prognose +0,5) - 1. Schätzung WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cosmo meldet Eigenanteil von 5,02%/8,1% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 3,56%/4,86% - Molecular Partners: Federated Hermes steigert Anteil leicht auf 7,18% - Schweiter: UBS Fund Management verringert Anteil auf <3% - Temenos: Comgest Global Investors, SAS verringert Anteil auf <3% - UBS meldet Eigenanteil von 8,82%/5,005% PRESSE FREITAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Starrag: Umsatz 2021 - Givaudan: Ergebnis 2021 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Relief: aoGV Montag: - Gurit: Umsatz 2021 - SFS: aoGV (Kapitalerhöhung) Dienstag: - Pierer Mobility: Ergebnis 2021 - UBS: Ergebnis Q4/2021 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Januar (09.00 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Dezember (Montag) - BFS: Detailhandelsumsätze Dezember (Dienstag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2022 (Dienstag) Ausland: - DE: BIP Q4/21 (10.00 Uhr) - EU: Wirtschaftsvertrauen 01/22 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 01/22 (11.00 Uhr) - US: Beschäftigungskostenindex Q4/21 (14.30 Uhr) Private Einkommen und Ausgaben 12/21 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.02. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant Q1 im neuen "Sparks"-Segment) - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0370 - USD/CHF: 0,9306 - Conf-Future: +8 BP auf 160,54% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,029% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,65% auf 12'177 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,40% auf 1'946 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,45% auf 15'421 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,42% auf 15'524 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,60% auf 7'024 Punkte

